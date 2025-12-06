مرگ اپراتور جرثقیل خیابان شریعتی زندگی بخشید

به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۸:۴۷ صبح روز دوشنبه (۱۰ آذر ماه)، یک راننده اپراتورجرثقیل (۲۵ تنی) حین کار جابجایی پالت‌های شیشه‌ای ساختمانی در خیابان شریعتی تهران، به دلیل خارج شدن ناگهانی یکی از جک‌ها و جابجایی جرثقیل دچار مرگ مغزی شد.

این کارگر به نامِ «علی امیدوار» بلافاصله به بیمارستان انتقال داده شد و در نهایت، اعضای بدن این کارگر، به بیماران نیازمنداهدا شد.

از قرار معلوم، پیوند اعضای بدن علی امیدوار -متاهل و دارای ۴ فرزند- با موفقیت انجام شده و مرگ او توانسته به دیگران «زندگی» ببخشد.

انتهای پیام/