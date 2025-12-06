افزایش تا ۵۶ درصدی تعرفههای درمانی/ در تامین اجتماعی هم اعمال میشود +سند
شورای عالی بیمه سلامت، افزایش رسمی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر این اساس، تعرفههای پزشکی با افزایشی تا سقف ۵۶ درصد همراه خواهند بود که این مصوبه، شامل بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی نیز میشود.
به گزارش ایلنا، در حالی که کمتر از سه ماه به پایان سال جاری باقی مانده است، یکصد و هفتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور برگزار شد و ارقام رسمی رشد تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ گردید.
گفتنی است، یکی از اعضای حاضر در این جلسه، نماینده سازمان تأمین اجتماعی بوده است؛ بنابراین، مصوبات تعرفهای جدید، کارگران، مستمریبگیران و جمعیت چند ده میلیونی تحت پوشش این سازمان را شامل خواهد شد. این بدان معناست که تعرفههای جدید برای بزرگترین جامعه بیمهای کشور اعمال خواهد شد و هزینههای درمانی جامعه کارگری بر اساس این ارقام هماهنگ میشود.
جزئیات افزایش تعرفهها به شرح زیر اعلام شده است:
افزایش تعرفه جز حرفهای: ۳۵ درصد
افزایش تعرفه جز فنی: ۵۵ درصد
افزایش تعرفه کتاب ارزش نسبی و خدمات پرستاری: ۵۶ درصد