خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​افزایش تا ۵۶ درصدی تعرفه‌های درمانی/ در تامین اجتماعی هم اعمال می‌شود +سند

​افزایش تا ۵۶ درصدی تعرفه‌های درمانی/ در تامین اجتماعی هم اعمال می‌شود +سند
کد خبر : 1723545
لینک کوتاه کپی شد.

شورای عالی بیمه سلامت، افزایش رسمی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر این اساس، تعرفه‌های پزشکی با افزایشی تا سقف ۵۶ درصد همراه خواهند بود که این مصوبه، شامل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌شود.

​به گزارش ایلنا، در حالی که کمتر از سه ماه به پایان سال جاری باقی مانده است، یکصد و هفتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور برگزار شد و ارقام رسمی رشد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ گردید.

​گفتنی است، یکی از اعضای حاضر در این جلسه، نماینده سازمان تأمین اجتماعی بوده است؛ بنابراین، مصوبات تعرفه‌ای جدید،  کارگران، مستمری‌بگیران و جمعیت چند ده میلیونی تحت پوشش این سازمان را شامل خواهد شد. این بدان معناست که تعرفه‌های جدید برای بزرگ‌ترین جامعه بیمه‌ای کشور اعمال خواهد شد و هزینه‌های درمانی جامعه کارگری بر اساس این ارقام هماهنگ می‌شود.

​جزئیات افزایش تعرفه‌ها به شرح زیر اعلام شده است:

​افزایش تعرفه جز حرفه‌ای: ۳۵ درصد

​افزایش تعرفه جز فنی: ۵۵ درصد

​افزایش تعرفه کتاب ارزش نسبی و خدمات پرستاری: ۵۶ درصد

 

​افزایش تا ۵۶ درصدی تعرفه‌های درمانی/ در تامین اجتماعی هم اعمال می‌شود +سند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی