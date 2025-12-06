​به گزارش ایلنا، در حالی که کمتر از سه ماه به پایان سال جاری باقی مانده است، یکصد و هفتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور برگزار شد و ارقام رسمی رشد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ گردید.

​گفتنی است، یکی از اعضای حاضر در این جلسه، نماینده سازمان تأمین اجتماعی بوده است؛ بنابراین، مصوبات تعرفه‌ای جدید، کارگران، مستمری‌بگیران و جمعیت چند ده میلیونی تحت پوشش این سازمان را شامل خواهد شد. این بدان معناست که تعرفه‌های جدید برای بزرگ‌ترین جامعه بیمه‌ای کشور اعمال خواهد شد و هزینه‌های درمانی جامعه کارگری بر اساس این ارقام هماهنگ می‌شود.

​جزئیات افزایش تعرفه‌ها به شرح زیر اعلام شده است:

​افزایش تعرفه جز حرفه‌ای: ۳۵ درصد

​افزایش تعرفه جز فنی: ۵۵ درصد

​افزایش تعرفه کتاب ارزش نسبی و خدمات پرستاری: ۵۶ درصد

