به گزارش ایلنا، پروانه رضایی بختیاری» در آیین معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، با تأکید بر ضرورت ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و کاهش قراردادهای کوتاه‌مدت و افزایش مدت این قراردادها، آذربایجان شرقی را نقطه آغاز تحول در روابط کار کشور دانست.

معاون روابط کار در این آیین که با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تعاونگران و جمعی از بازنشستگان برگزار شد، اظهارکرد: سال گذشته دو هزار نفر و امسال چهار هزار نفر بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور آذربایجان شرقی بازنشسته شده اند، که این افزایش قابل مطالعه است .

وی افزود: برای تثبیت شغلی و ارتقای معیشت کارگران، نیازمند کارفرمایان توانمند و نظام‌مند هستیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، خودتنظیمی را از ویژگی‌های ممتاز فضای کار در آذربایجان شرقی عنوان کرد و از آغاز فصل تازه تحول در روابط کار کشور از این استان خبر داد.



رضایی بختیاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر نگاه جهانی نسبت به آینده کار و ضرورت هدایت هدفمند نیروی انسانی گفت: یکی از چالش‌های اساسی، نحوه تعریف عناوین شغلی برای بهره‌مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور است که باید شفاف و منظم شود.



گفتنی است: در پایان این مراسم، «بهزاد غفاری» به‌عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی معرفی و از خدمات «حسین فتحی» قدردانی شد.



غفاری پیش از این، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز بوده است.

انتهای پیام/