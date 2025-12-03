خبرگزاری کار ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون خبر داد:

رویکرد جدید وزارت کار در حمایت از انعقاد پیمان‌ دسته‌جمعی در کارگاه‌

کد خبر : 1722632
معاون روابط کار وزیر کار گفت: تشویق به انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی در کارگاهها و حمایت از آن از رویکردهای اصلی وزارت کار در دولت چهاردهم است.

به گزارش ایلنا، پروانه رضایی بختیاری» در آیین معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، با تأکید بر ضرورت ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و کاهش قراردادهای کوتاه‌مدت و افزایش مدت این قراردادها، آذربایجان شرقی را نقطه آغاز تحول در روابط کار کشور دانست.
معاون روابط کار در این آیین که با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تعاونگران و جمعی از بازنشستگان برگزار شد، اظهارکرد:  سال گذشته دو هزار نفر و امسال چهار هزار نفر بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور آذربایجان شرقی بازنشسته شده اند، که این افزایش قابل مطالعه است .  

 وی افزود: برای تثبیت شغلی و ارتقای معیشت کارگران، نیازمند کارفرمایان توانمند و نظام‌مند هستیم. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، خودتنظیمی را از ویژگی‌های ممتاز فضای کار در آذربایجان شرقی عنوان کرد و از آغاز فصل تازه تحول در روابط کار کشور از این استان خبر داد.


 رضایی بختیاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر نگاه جهانی نسبت به آینده کار و ضرورت هدایت هدفمند نیروی انسانی گفت: یکی از چالش‌های اساسی، نحوه تعریف عناوین شغلی برای بهره‌مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور است که باید شفاف و منظم شود. 


گفتنی است: در پایان این مراسم، «بهزاد غفاری» به‌عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی معرفی و از خدمات «حسین فتحی» قدردانی شد. 


غفاری پیش از این، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز بوده است.

 

