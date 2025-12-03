گزارش «٦٣ سال سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار» منتشر شد

به گزارش ایلنا، گزارش «٦٣ سال سازمان تامین اجتماعی از نگاه آمار» در راستای شناخت بهتر از وضعیت سازمان در زمینه‌های مختلف در قالب سری زمانی ٦٣ ساله (١٤٠٣-١٣٤٠) از سوی مرکز فناوری اطلاعات،آمار و محاسبات سازمان منتشر شد.

این گزارش با هدف تسهیل و بهبود فضای تصمیم‌سازی برای کارشناسان و محققین درون و برون سازمانی و ارائه تصویر شفاف و گویا از روند تغییرات شاخ‌ های متعددی از جمله میزان ضریب نفوذ بیمه‌ای، تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، تعداد کارگاه‌های فعال، میزان منابع و مصارف و ... تهیه و منتشر شده است.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در طول حیات خود از بدو تاسیس دستخوش تغییرات متعددی شده است و فراز و نشیب های محیط کلان اقتصادی، متغیرهای جمعیتی، وضعیت شاخص های اجتماعی و محیط درون سازمان به ویژه طی ٦٣ سال اخیر تاثیرات زیادی بر جمعیت تحت پوشش و تعادل مالی و میزان ذخائر سازمان تامین اجتماعی گذاشته است که در این گزارش مولفه‌ها و شاخص‌های مهم تأثیرگذار آورده شده و در سایت سازمان منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان و کارشناسان قرار گرفته است.



این گزارش از لینک قابل مطالعه و دریافت است.