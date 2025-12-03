به گزارش ایلنا، بر اساس قرارداد منعقدشده بین کانون عالی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی با آتیه‌سازان حافظ، خدمات بیمه درمان تکمیلی شامل دو طرح درمان تکمیلی از سوی شرکت بیمه‌گر ارائه می‌شود.

بازنشستگانی که در سال گذشته تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داشتند، به‌صورت خودکار در قرارداد جدید نیز تحت پوشش خواهند بود.

حق بیمه و هزینه‌ها برابر قرارداد از تاریخ یکم آذر سال ۱۴۰۴ قابل پرداخت است. همچنین برای عضویت جدید یا انصراف از بیمه تکمیلی یا تغییر بسته، بازنشستگان از تاریخ یکم آذرماه به مدت سه ماه فرصت دارند با مراجعه به کانون‌های بازنشستگان شهرستانی اقدام کنند.

