مهلت ثبت‌نام و حذف و اضافه بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی اعلام شد

بازنشستگان تأمین‌اجتماعی می‌توانند تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به کانون‌های بازنشستگی در سراسر کشور برای ثبت‌نام بیمه تکمیلی و حذف یا اضافه کردن افراد تحت تکفل خود، اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، بر اساس قرارداد منعقدشده بین کانون عالی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی با آتیه‌سازان حافظ، خدمات بیمه درمان تکمیلی شامل دو طرح درمان تکمیلی از سوی شرکت بیمه‌گر ارائه می‌شود. 

بازنشستگانی که در سال گذشته تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داشتند، به‌صورت خودکار در قرارداد جدید نیز تحت پوشش خواهند بود.

حق بیمه و هزینه‌ها برابر قرارداد از تاریخ یکم آذر سال ۱۴۰۴ قابل پرداخت است. همچنین برای عضویت جدید یا انصراف از بیمه تکمیلی یا تغییر بسته، بازنشستگان از تاریخ یکم آذرماه به مدت سه ماه فرصت دارند با مراجعه به کانون‌های بازنشستگان شهرستانی اقدام کنند.

 

