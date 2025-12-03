با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بررسی شد؛
گزارش عملکرد تأمین اجتماعی در اجرای احکام برنامه هفتم
در جلسهای با حضور مدیرعامل، قائممقام و جمعی از معاونان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، عملکرد تأمین اجتماعی در ارتباط با احکام برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در این نشست که در راستای بررسی احکام و تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در برنامه هفتم برگزار شد، بیان کرد: وضعیت و میزان پیشرفت در هر یک از احکام فعلی و تدوین پیشنهاد اصلاحی در حوزه احکام مربوطه در این جلسه مورد توجه است.
مصطفی سالاری افزود: در رویکرد اصلاحی مربوط به احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، بررسی مزایای این ظرفیت برای سازمان دارای اهمیت است.
در ادامه این جلسه، تمامی موضوعات و تکالیف مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات اصلاحی قانون نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
درگاه مشترک بیمه و مالیات، ارزیابی زیستمحیطی پروژههای عمرانی، ارتقای بهرهوری، الکترونیکی کردن فرایند صدور مفاصاحساب، تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و موارد مربوطه دیگر در حوزه برنامه هفتم پیشرفت در قالب تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در این نشست مورد گفتوگو و بررسی قرار گرفت و موضوعات در حال انجام و موارد پیشنهادی در راستای اصلاح قانون در این جلسه مطرح شد.