خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بررسی شد؛

گزارش عملکرد تأمین اجتماعی در اجرای احکام برنامه هفتم

گزارش عملکرد تأمین اجتماعی در اجرای احکام برنامه هفتم
کد خبر : 1722517
لینک کوتاه کپی شد.

در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام و جمعی از معاونان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، عملکرد تأمین اجتماعی در ارتباط با احکام برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در این نشست که در راستای بررسی احکام و تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در برنامه هفتم برگزار شد، بیان کرد: وضعیت و میزان پیشرفت در هر یک از احکام فعلی و تدوین پیشنهاد اصلاحی در حوزه احکام مربوطه در این جلسه مورد توجه است. 

مصطفی سالاری افزود: در رویکرد اصلاحی مربوط به احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، بررسی مزایای این ظرفیت برای سازمان دارای اهمیت است. 

در ادامه این جلسه، تمامی موضوعات و تکالیف مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات اصلاحی قانون نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفت. 

درگاه مشترک بیمه و مالیات، ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی، ارتقای بهره‌وری، الکترونیکی کردن فرایند صدور مفاصاحساب، تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و موارد مربوطه دیگر در حوزه برنامه هفتم پیشرفت در قالب تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در این نشست مورد گفت‌وگو و بررسی قرار گرفت و موضوعات در حال انجام و موارد پیشنهادی در راستای اصلاح قانون در این جلسه مطرح شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی