در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
مشکل کمبود برق و گاز در واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی ادامه دارد/ مرخصی اجباری کارگران
رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: در تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی خصوصی، کارگران بابت روزهای تعطیلشده در نتیجه قطعی برق و گاز حقوق نمیگیرند و مجبور به اضافهکاری اجباری در روزهای تعطیل میشوند.
چنگیز قاسمی، رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی، در ارتباط با قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی در استان آذربایجان شرقی به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه اکثر واحدهای تولیدی ما در شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی با مسئله کمبود انرژی مواجه هستند. در این واحدها، قطعی برق در بسیاری از موارد سبب تعطیلی ۲ الی ۳ روزه خط تولید شده است. البته این مسئله متناسب با میزان کمبود برق ممکن است به روزهای کمتر تنزل پیدا کند. به عنوان مثال گاهی دو هفته یکبار این اتفاق میافتد. اما هیچ اطمینانی وجود ندارد و معلوم نیست که تعداد این روزها چقدر است.
وی در ارتباط با تبعات این مسئله بر روی کارگران گفت: نوسان در تامین برق و گاز، سبب کاهش چشمگیر تولید در واحدها شده است و تبعات آن بیش از همه گریبانگیر جامعهی کارگری شده است. در بسیاری از واحدهای خصوصی، در روزهایی که واحدها تعطیل هستند، حقوق کارگران پرداخت نمیشود. برخی کارفرمایان کارگران را از مرخصی، به اضافهکاری اجباری میفرستند تا این تعطیلیها جبران شود. این وضعیت باعث ایجاد تنش در میان کارگران شده است.
قاسمی افزود: این مسئله فقط مربوط به یک الی دو واحد نیست و اکثریت واحدها با این مشکلات دستوپنجه نرم میکنند. بسیاری از کارگران با شورای اسلامی کار تماس میگیرند و از این موضوع شکایت میکنند که در طول هفته چند روز تعطیل هستند و در روزهایی که تعطیل رسمی است، مثل جمعهها مجبور به حضور در کارخانه میشوند. بسیاری از این کارگران در صورت امتناع، به کمیته انضباطی ارجاع داده میشوند و بدین شکل با آنان برخورد میشود.
قاسمی با بیان اینکه روند قطعی برق نسبت به تابستان کمتر شده است، گفت: این مسئله در تابستان فاجعهبار بود و از زمانی که به فصول سرد سال وارد شدیم نسبتا روند قعطیها کاهش پیدا کرده است. در آن زمان، واحدهایی داشتیم که هر هفته و به طور مکرر تعطیلی داشتند. با این وجود همچنان این مشکل به طور گستردهای وجود دارد و سبب بحران تولید در واحدهای تولیدی و صنعتی شده است.