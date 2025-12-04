خبرگزاری کار ایران
اعتصاب نامحدود کارگران راه‌آهن کره در صورت شکست مذاکرات مزدی

اعتصاب نامحدود کارگران راه‌آهن کره در صورت شکست مذاکرات مزدی
اتحادیه کارگران راه‌آهن کره اعلام کرد در صورتی که مطالبات مربوط به افزایش دستمزد و پاداش‌ها تا ۱۱ دسامبر برآورده نشود، دست به اعتصاب نامحدود خواهد زد. این اقدام می‌تواند بر خدمات مسافری و حمل و نقل بار در سراسر کشور تأثیر بگذارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌های کره جنوبی، اتحادیه کارگران راه‌آهن کره روز دوشنبه، ۲ دسامبر ۲۰۲۵، برنامه خود برای اعتصاب نامحدود را اعلام کرد.

مسئولان اتحادیه تأکید کردند که در صورت شکست مذاکرات با مدیریت راه‌آهن برای تحقق مطالبات مالی، این اعتصاب از روز ۱۱ دسامبر (۲۰آذر) آغاز خواهد شد. 

این اتحادیه در یک کنفرانس مطبوعاتی مقابل ایستگاه مرکزی سئول، جزئیات برنامه اعتصاب و اهداف آن را تشریح کرد. هدف اصلی از این اقدام، وارد کردن فشار بر مدیریت برای بهبود شرایط کاری و مالی کارگران و تضمین اجرای تعهدات مالی است. 

اعتصاب احتمالی می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر خطوط راه‌آهن داخلی، خدمات مسافری و حمل و نقل بار در سراسر کشور داشته باشد.

اتحادیه کارگران خاطرنشان کرد که مذاکرات برای تعیین سطح دستمزدها و پاداش‌ها همچنان ادامه دارد و این اقدام در راستای تأمین حقوق و امنیت شغلی اعضای اتحادیه صورت می‌گیرد.

 

