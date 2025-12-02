دو قایق در حوالی روستای دوستکو قشم به هم برخوردند؛
حادثه برای دو برادر صیاد/ یکی فوت شد دیگری مفقود است
دو کارگر صیاد بر اثر برخورد دو دستگاه قایق صیادی در منطقه ساحلی قشم در استان هرمزگان مجروح شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه تصادف در حالی رخ داد که قایق دو کارگر صیاد که برای صید ماهی در منطقه ساحلی روستای «دوستکو» شهرستان قشم برای صیادی به دریا رفته بودند، حین تور ریزی با یک قایق دیگر که قصد عبور از آن منطقه را داشت، برخورد میکند.
به گفته منابع کارگری قشم، صیادان محلی با حضور در محل حادثه، جسد یکی از صیادان بنام «عبدالرئوف ملک رئیسی» ۴۴ساله را از آب بیرون کشیده و به ساحل منتقل کردند اما کارگر دوم بنام «شعیب ملک رئیسی» ۳۷ساله مفقود شده و سرنوشت وی هنوز مشخص نیست.
او با بیان اینکه این دو صیاد با هم برادرند، گفت: متاسفانه قایق حادثهآفرین پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است