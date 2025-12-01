خبرگزاری کار ایران
مسکن ملی، مسکن سرمایه داران است؛

تجمع کارگران متقاضی مسکن در زنجان/ بعد ۵ سال هنوز خانه‌دار نشدیم!
متقاضیان مسکن ملی مسکن زنجان در اعتراض به انتظار ۵ ساله برای تحویل مسکن خود تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۱۰ آذرماه، متقاضیان مسکن ملی زنجان، در اعتراض به انتظار ۵ساله برای تحویل مسکن خود، مقابل ساختمان بازرسی کل استان زنجان تجمع کردند. 

آن‌ها گفتند: ما حدودا ۵ هزار متقاضی مسکن ملی زنجان هستیم که با گذشت چندین سال از آغاز ثبت‌نام و واریز مبالغ اولیه هنوز حدودا ۲۰ درصد از مراحل ساخت پروژه‌ها باقی مانده و وعده‌های مطرح شده درباره زمان‌بندی تحویل واحدها عملی نشده است. 

به گفته یکی از معترضان؛ این مسکن ها قرار بود دوساله تحویل داده شوند اما در حال حاضر ۵ سال از موعد تحویل آن‌ها گذشته و هر سال به بهانه‌ای مختلف از ما متقاضیان که اغلب کارگر و از افراد کم بضاعت جامعه هستیم پول دریافت می‌کنند. 

او گفت: قرار بود با ۳۵۰ میلیون وام و پرداخت ۱۵۰ میلیون آورده به هر یک از متقاضیان بعد از یک انتظار دوساله یک واحد تحویل شود اما بعد از گذشت ۵سال از موعد تحویل، مبالغ وام به ۶۵۰ میلیون تغییر کرد؛ تا امروز هر یک از متقاضیان حداقل ۸۰۰ میلیون تومان پول به حساب واریز کرده اند. 

یکی دیگر از معترضان گفت: ما بر اساس وعده‌های مسئولان، از سال ۱۳۸۹ اقدام به واریز مبالغی کردیم، اما هنوز صاحب خانه نشده ایم. سال‌ها از موعد تحویل گذشته اما هیچ کسی پاسخگوی متقاضیان نیست و پیمانکاران به بهانه کمبود منابع مالی، روند ساخت مسکن را تا حدودی متوقف کرده اند. 

او افزود: اکثریت متقاضیان مستاجرند و ادامه این وضعیت برایشان دشوار شده است. در ابتدا قرار بود ساختمانها با مبالغ مناسبی در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که برای تحویل برخی واحدها مبالغ بسیار بیشتری درخواست میشود که تامین آن در توان ما نیست. 

طبق اظهارت وی؛ این مسکن قرار بود برای محرومان از جمله کارگران حدااقل بگیر باشد و به کمک آن‌ها بیاید اما ظاهرا مسکن ملی، مسکنِ سرمایه‌داران است و به درد محرومان نمی‌خورد.

 

