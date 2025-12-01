مرگ راننده جرثقیل در خیابان شریعتی تهران
صبح امروز، یک راننده جرثقیل در تهران در اثر حادثه کار درگذشت.
به گزارش ایلنا، صبح امروز (۱۰ آذر ماه)، یک راننده جرثقیل (۲۵ تنی) حین جابجایی پالتهای شیشه ای ساختمانی در خیابان شریعتی تهران (بالاتر از خیابان صدر و محدوده خیابان میرزاپور) به علت بیاحتیاطی با خارج شدن ناگهانی یکی از جکها و جابجایی جرثقیل دچار حادثه شد.
این راننده به علت شدت ضربه جرثقیل جان باخت.
نیروهای اورژانس هنگامی که به محل حادثه رسیدند، با جسد بیجان او بین جرثقیل و چند خودرو پارک شده کنار آن روبرو شدند.