چرا بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۱ مقابل مجلس جمع شدند؟
جمعی از بازنشستگان سال ۱۴۰۱ آموزش و پرورش برای پیگیری مطالبات خود در مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح دیروز (نهم آذر) صدها نفر از بازنشستگان معترض سال ۱۴۰۱ در اعتراض به عدم پرداخت معوقات ناشی از مابهالتفاوت مستمری قبل از همسانسازی و عدم اعمال رتبهبندی در حقوق و اجرایی نشدن تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۶ قانون رتبهبندی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
این بازنشستگان این مطالبات را در شرایطی مطرح کردند که به گفته نمایندگان آنها، آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای اخیر به دلیل همراهی نکردن سازمان برنامه و بودجه، به مطالبات آنها توجهی نکرده اند.
ولی الله میرزاسیدی (مسئول کمیته بازنشستگان کانون صنفی معلمان) در این ارتباط توضیح داد: بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱ مانند بازنشستگان سال ۱۴۰۰ در حوزه معوقات پرداختی خود و همچنین عدم اعمال رتبهبندی معترض هستند. آنان معتقدند آنچه که تاکنون درباره حقوق آنها اجرا شده، نه اعمال رتبهبندی، بلکه اجرای طرح همسانسازی وفق دستور برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد: این مشکل برای بازنشستگان ۱۴۰۰.۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و بعد از آن نیز وجود دارد و به صورت یککاسه باید توسط دولت حل شود. اما اعتراضات جدا از هم رسیدگی شده و سال گذشته تنها بازنشستگان ۱۴۰۰ به بخشی از این حق خود رسیدند. علاوه بر این بازنشستگان قبل از ۱۴۰۰ نیز مطالبات متعددی در حوزه همسانسازی داشته و دارند.
محمدرضا انتظاریان (نماینده بازنشستگان فرهنگی استان خراسان شمالی) نیز تاکید کرد: بحث بازنشستگان سال ۱۴۰۰ به بعد، این است که رتبه بندی برای این بازنشستگان طبق قانون اعمال نشده است. طبق تبصره یکم و دوم ماده ۶ قانون رتبهبندی، کل رتبه بایستی در اولین حکم بازنشسته فرهنگی علاوه بر همسانسازی اعمال میشد که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی افزود: معوقاتی نیز وجود دارد که حاصل مابهالتفاوت رتبهبندی اجرا نشده روی احکام بازنشستگان و حقوق فعلی آنهاست. ما معتقدیم کلیه این حقوق باید توسط مجموعههای مسئول پرداخت شود. بدین منظور مبلغی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در این رابطه اختصاص پیدا کرده که از آن مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن هنوز به بازنشستگان آموزش و پرورش بابت اعمال تاثیر رتبهبندی پرداخت نشده و مشکل بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از عدم اختصاص همین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگی است.
این فعال صنفی تصریح کرد: یکی دیگر از مطالبات جدی کلیه فرهنگیان، صندوق ذخیره فرهنگیان است که برای حل مشکل آن، معلمان دو پیشنهاد «تغییر ماهیت و اساسنامه صندوق با حضور نمایندگان معلمان در مدیریت این صندوق» یا انحلال کامل آن و پرداخت مبالغ آن در قالب اوراق و سهام و سایر اشکال نقدی و غیرنقدی را مطرح میکنند.
گفتنی است، پیش از تجمع بازنشستگان ۱۴۰۱ آموزش و پرورش، این بازنشستگان در کارزاری که به امضای صدها نفر از بازنشستگان رسیده، مطالبات خود را خطاب به رئیس جمهور مطرح کرده بودند؛ متن کارزار به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
به استحضار میرسانیم: ما بازنشستگان فرهنگی سالهای ۱۴۰۰.۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در ادامه بیانیههای صنفی خود، ضمن تکرار مطالبه اجرای کامل ماده ۶ قانون رتبهبندی معلمان، اینک به شرح حقوقی تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۶ و علل تاریخی شکلگیری آنها میپردازیم؛ تبصرههایی که نقش تعیینکنندهای در تثبیت حقوق بازنشستگان دارند اما در سالهای اخیر مورد تفسیر نادرست قرار گرفتهاند.
تبصره ۱ – تثبیت حق رتبهبندی برای بازنشستگان
این تبصره حکم میدهد که: بازنشستگان باید همانند فرهنگیان شاغل در رتبه قرار گیرند. رتبهبندی مشمول همه کسانی است که سابقه، ارزیابی، صلاحیت حرفهای و سنوات لازم را تا پایان خدمت کسب کردهاند. لذا هیچ مقام اجرایی حق ندارد بازنشستگان ۱۴۰۰–۱۴۰۳ را از رتبهبندی محروم کند، زیرا تمام ارکان قانونی رتبهبندی قبل از بازنشستگی آنها تحقق یافته است.
تبصره ۲ – پرداخت معوقات و رفع تبعیض
این تبصره دو اثر مهم برای بازنشستگان دارد: پرداخت کامل حقوق و مزایای ناشی از رتبهبندی از تاریخ استحقاقعدم امکان کاهش مبلغ حکم بازنشستگی پس از اعمال رتبهبندی! این تبصره مانع از برداشتهای غلط دستگاهها (خصوصاً صندوق بازنشستگی) شده و برای بازنشستگان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که در آستانه اجرا و پس از تصویب بازنشسته شدهاند، حق معوقات را تثبیت میکند.
ما بازنشستگان فرهنگی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اعلام میکنیم:
تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ دقیقاً با هدف دفاع از حقوق بازنشستگان تصویب شدهاند. هرگونه تفسیر محدودکننده توسط صندوق بازنشستگی یا سایر نهادها خلاف هدف، متن و روح قانون است. اجرای کامل ماده ۶ مطالبهای قانونی و مبتنی بر مصوبه مجلس است. بازنشستگان در تمامی کارزارها، تجمعات، بیانیهها و مکاتبات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، بر این موارد تأکید کردهاند و همچنان پیگیر اجرای آن خواهند بود.
ما، جمعی از بازنشستگان فرهنگی مشمول قانون رتبهبندی و قوانین مدیریت خدمات کشوری (ورودیهای ۱۴۰۰.۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، در واکنش به برخی مواضع و مقاومتهای احتمالی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اجرای کامل قانون رتبهبندی، اعمال دقیق ماده ۶ و تبصرههای آن، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، همسانسازی، فوقالعاده ویژه و احکام ایثارگری، نکات زیر را به استناد نص صریح قوانین اعلام میکنیم: قانون مصوب مجلس لازمالاجراست و سازمان برنامه و بودجه حق تعلیق یا تفسیر ندارد.
ما بهعنوان جمع گسترده بازنشستگان فرهنگی کشور، مطالبات خود رسماً اعلام میکنیم:
۱) اجرای کامل ماده ۶ قانون رتبهبندی و پرداخت فوقالعاده رتبهبندی از پایان تابستان سال ۱۴۰۰
۲) اعمال تمامی درصدهای فصل دهم بدون استثنا طبق تبصره ۲ ماده ۶
۳) اعمال احکام ایثارگری (ماده ۲۷) از بدو خدمت طبق برنامه ششم
۴) اعمال همسانسازی حقوقی مطابق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم
۵) ممنوعیت تبدیل این حقوق قانونی به پرداختهای موقت یا مشروط
۶) تعیین تکلیف فوری برای بازنشستگان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳
سازمان برنامه و بودجه باید بداند که: «اجرای قانون هزینه ندارد؛ تنها هزینهناپذیری، اجرای سلیقهای قانون است.» ما بازنشستگان فرهنگی کشور، ضمن تأکید بر آرامش، منطق و مستند بودن مواضع خود، اعلام میکنیم که تا اجرای کامل و بدون قید و شرط قانون رتبهبندی، از هیچ حق قانونی خود عقبنشینی نخواهیم کرد.