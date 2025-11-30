دومین روز اعتراض صنفی کارگران «کارخانه قند خاورمیانه» شوش
کارگران «کارخانه قند خاورمیانه» شوش در اعتراض به بیتوجهی به مطالباتشان برای دومین روز متوالی تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه، نهم آذرماه، جمعی از کارگران «کارخانه قند خاورمیانه» شوش برای دومین روز متوالی در اعتراض بهعدم تحقق خواستههای خود تجمع کردند.
این دومین روزاز اعتراضات کارگران کارخانه قند خاورمیان شوش در استان خوزستان است. این کارگران روز گذشته برای رسیدن به مطالبات خود تجمع کردند اما در پی بیتوجهی به خواستههایشان، امروز (نهم آذرماه) دوباره در محوطه محل کار خود در شهرستان شوش تجمع کردهاند.
در این اعتراض صنفی، کارگران پیمانکاری و قراردادی که معیشتشان تامین نمیشود و نسبت به سایر کارگران، حقوق و دستمزد کمتری میگیرند، شرکت کردهاند.
مهمترین مطالبات این کارگران عبارت است از اجرای درست طرح طبقهبندی مشاغل و نظام پرداخت عادلانه و همتراز با نیروهای شاغل در سایر شرکتهای منطقه، ایجاد امنیت شغلی و تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعهکاریها، پرداخت حق غذا، رفع مشکل شیفتهای ۱۲ساعته و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی.