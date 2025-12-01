در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
پیوندهای قطع شده میان مدیران و کارگران/ فراکسیون کارگری را در شورای شهر احیا کنید!
یک فعال کارگری گفت: در روزهایی که مسائل و مطالبات کارگران شهرداری تهران و شرکتها و سازمانهای تابعه افزایش یافته، نبودِ فراکسیون کارگری فعال در شورای اسلامی شهر تهران بیش از گذشته احساس میشود.
رحیم میرعبدالله، رئیس شورای اسلامی کار سابق اداره مرکزی شرکت واحد و عضو سابق هیات مدیره کانون شوراها، در گفتگو با «ایلنا» گفت: در روزهایی که مسائل و مطالبات کارگران شهرداری تهران و شرکتها و سازمانهای تابعه افزایش یافته، نبودِ فراکسیون کارگری فعال در شورای اسلامی شهر تهران بیش از گذشته احساس میشود. فراکسیونی که در دورههای پیشین شورا نخست با ابتکار محسن سرخو رئیس وقت کمیسیون عمران و حملونقل پایهگذاری شد و سپس در دوره بعدی توسط حبیبزاده ادامه یافت و در آن زمان بهطور منظم مشکلات کارگران مجموعه شهرداری و بخشهای تابعه را پیگیری و موانع را برطرف میکرد.
وی گفت: در دوره فعلی شورا؛ فعالیت این ساختار کاهش یافته؛ بنا بر گفته فعالان کارگری، تنها گاهی اظهارنظرهایی درباره مسائل کارگری مطرح میشود اما جوابگوی حجم مشکلات کارگران نیست.
میرعبدالله گفت: از سوی دیگر، برخی کارکنان شهرداری تهران از کاهش چشمگیر ارتباط مستقیم مدیریت شهری با همکاران خود خبر میدهند. به گفته آنان، شهردار تهران تمایلی به گفتوگوی مستقیم با کارکنان برای رفع مشکلات نشان نمیدهد و این کاهش ارتباط، بهویژه در مجموعههایی مانند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران محسوس است.
این فعال کارگری گفت: ارتباط تشکلهای کارگری با مدیران ارشد شهرداری نیز نسبت به گذشته بسیار محدود شده است. وضعیتی که به باور آنان یادآور «قطع یکباره پیوندهای سازنده» با آغاز دوره جدید مدیریت شهری است.
میرعبدالله بیان کرد: احیای سازوکارهای منظم گفتوگو، از جمله فعالسازی دوباره فراکسیون کارگری در شورا و برقراری نوعی چانهزنی و گفتگوهای اجتماعی، میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات کارکنان و بهبود ارتباط میان شهرداری و نیروهای کارگری داشته باشد.