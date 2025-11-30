خبرگزاری کار ایران
حقوق معوق کارگران یک شرکت تولید کننده قوطی کنسرو در کنارک

کارگران شرکت «آرمان گستر نوین» کنارک نسبت به حقوق معوقه اعتراض دارند.

منابع کارگری ایلنا از حقوق معوق کارگران شرکت تولید کننده قوطی کنسرو فلزی «آرمان گستر نوین» کنارک خبر دادند. 

یکی از کارگران این مجموعه اظهار کرد: پس از چندین دوره اعتراض کارگران به بحث حقوق معوقه، مدیران مجموعه اعتنایی به پرداخت مطالبات معوقه کارگران نکردند؛ در نتیجه کارگران روز چهارشنبه هفته گذشته برای سومین بار دست به اعتراض صنفی زدند که هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است. 

طبق اطلاع این منبع  کارگری، کارگران این واحد با سه شیفت کاری حدود سه ماه معوقات مزدی دارند؛ تنها در این مدت سه ماهه مبلغ اندکی به صورت علی الحساب به کارگران پرداخت شده است. 

طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران آرمان گستر نوین، تأخیر سه ماهه در پرداخت حقوق قانونی آن‌ها باعث شده که شمار زیادی از همکاران در شرایط سخت معیشتی قرار بگیرند، به‌طوری‌که تعدادی خودخواسته محل کار خود را ترک کرده و مابقی نگرانند با تداوم مشکلات در ماه‌های آینده بر میزان معوقات‌شان افزوده شود.

 

 

