در نخستین ‌ مرحله از این طرح ملی، تعداد ۲۷۷۸ قلم تجهیزات آموزشی در سه گروه اصلی کراوبینگ، دامله و فِسِت به ۱۷ کارگاه‌ گوهرتراشی در ۱۲ استان کشور تخصیص یافت.

این اقدام با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، روزآمدسازی تجهیزات کارگاهی و فراهم‌سازی زمینه برای ورود هنرجویان به بازار کار حرفه‌ای صنعت گوهرسنگ انجام شده است. استان‌های دریافت‌کننده این تجهیزات شامل مراکز مهارتی منتخب در شمال، جنوب، غرب، مرکز و شرق کشور هستند که بر اساس ظرفیت‌های معدنی و مهارتی، در اولویت تجهیز قرار گرفته‌اند.

به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی در حوزه گوهرسنگ از آن رو اهمیت دارد که زنجیره تولید تا فرآوری و ساخت زیورآلات در کشور، به‌ویژه در سال‌های اخیر، با رشد قابل توجهی مواجه شده و توسعه زیرساخت‌های آموزشی می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل این زنجیره و افزایش توان رقابتی استان‌ها ایفا کند.

بر اساس این طرح، تجهیزات تحویلی شامل دستگاه‌ها و ابزارهای دقیق تراش، پرداخت و شکل‌دهی سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی است که امکان برگزاری دوره‌های استاندارد و منطبق بر نیاز صنعت را در مراکز آموزشی فراهم می‌سازد. همچنین انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری، ضمن بهبود کیفیت آموزش، زمینه اشتغال پایدار هنرجویان و ارتقای مهارت فعالان این حوزه را در سراسر کشور فراهم کند.

همچنین توسعه زیرساخت‌های مهارتی در حوزه گوهرسنگ، بخشی از برنامه ملی توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی در این سازمان است و با استمرار این روند، مراکز بیشتری در استان‌های دارای ظرفیت معدنی به تجهیزات به‌روز و استاندارد مجهز خواهند شد.

