سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اعلام کرد:

توسعه زیرساخت‌های آموزشی ۱۷ کارگاه زیرمجموعه ایمیدرو

کد خبر : 1720908
در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای تقویت زنجیره ارزش گوهرسنگ و تربیت نیروی انسانی ماهر در این حوزه، روند تجهیز کارگاه‌های تخصصی گوهر‌تراشی با همکاری گوهرسنگ ایمیدرو انجام شد.

به گزارش ایلنا،  در نخستین ‌ مرحله از این طرح ملی، تعداد ۲۷۷۸ قلم تجهیزات آموزشی در سه گروه اصلی کراوبینگ، دامله و فِسِت به ۱۷ کارگاه‌ گوهرتراشی در ۱۲ استان کشور تخصیص یافت.

این اقدام با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، روزآمدسازی تجهیزات کارگاهی و فراهم‌سازی زمینه برای ورود هنرجویان به بازار کار حرفه‌ای صنعت گوهرسنگ انجام شده است. استان‌های دریافت‌کننده این تجهیزات شامل مراکز مهارتی منتخب در شمال، جنوب، غرب، مرکز و شرق کشور هستند که بر اساس ظرفیت‌های معدنی و مهارتی، در اولویت تجهیز قرار گرفته‌اند.

به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی در حوزه گوهرسنگ از آن رو اهمیت دارد که زنجیره تولید تا فرآوری و ساخت زیورآلات در کشور، به‌ویژه در سال‌های اخیر، با رشد قابل توجهی مواجه شده و توسعه زیرساخت‌های آموزشی می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل این زنجیره و افزایش توان رقابتی استان‌ها ایفا کند.

بر اساس این طرح، تجهیزات تحویلی شامل دستگاه‌ها و ابزارهای دقیق تراش، پرداخت و شکل‌دهی سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی است که امکان برگزاری دوره‌های استاندارد و منطبق بر نیاز صنعت را در مراکز آموزشی فراهم می‌سازد. همچنین انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری، ضمن بهبود کیفیت آموزش، زمینه اشتغال پایدار هنرجویان و ارتقای مهارت فعالان این حوزه را در سراسر کشور فراهم کند.

همچنین توسعه زیرساخت‌های مهارتی در حوزه گوهرسنگ، بخشی از برنامه ملی توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی در این سازمان است و با استمرار این روند، مراکز بیشتری در استان‌های دارای ظرفیت معدنی به تجهیزات به‌روز و استاندارد مجهز خواهند شد.

