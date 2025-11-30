آخرین اخبار تشکیل جلسات مزدی/ عضو کارگری: هنوز دعوتنامه نیامده است

علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، در گفتگو با «ایلنا» از عدم تشکیل جلسه شورایعالی کار خبر داد و گفت: نه جلسه شورایعالی کار و نه کمیته مزد، هیچ‌کدام برگزار نشده و هیچ دعوتنامه‌ی رسمی‌ای برای ما ارسال نشده است.

وی با اشاره به کاهش شدید ارزش دستمزدِ کارگران گفت: امیدواریم جلسه شورایعالی کار و کمیته مزد هر چه سریع‌تر برگزار شود و در رابطه با وضعیتِ بد معیشتِ کارگران تصمیمات درست اتخاذ شود. باید قدرت خرید کارگران جبران شود.

