آخرین اخبار تشکیل جلسات مزدی/ عضو کارگری: هنوز دعوتنامه نیامده است

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: نه جلسه شورایعالی کار و نه کمیته مزد هنوز برگزار نشده و هیچ دعوتنامه‌ی رسمی‌ای برای ما ارسال نشده است.

علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، در گفتگو با «ایلنا» از عدم تشکیل جلسه شورایعالی کار خبر داد و گفت: نه جلسه شورایعالی کار و نه کمیته مزد، هیچ‌کدام برگزار نشده و هیچ دعوتنامه‌ی رسمی‌ای برای ما ارسال نشده است. 

وی با اشاره به کاهش شدید ارزش دستمزدِ کارگران گفت: امیدواریم جلسه شورایعالی کار و کمیته مزد هر چه سریع‌تر برگزار شود و در رابطه با وضعیتِ بد معیشتِ کارگران تصمیمات درست اتخاذ شود. باید قدرت خرید کارگران جبران شود. 

 

