یک منبع کارگری درباره جزئیات بیشتر حادثه گاز گرفتگی پروژه انتقال فاضلاب شهر کرمان به خبرنگار ایلنا گفت: حادثه در پروژه انتقال فاضلاب شهر کرمان واقع در چهار راه الله آباد، بزرگراه یادگار امام برای سه کارگر رخ داده که در مورد کارگران حادثه اطلاع‌رسانی نشده بود.

او با بیان اینکه در این واقعه سه کارگر ایرانی و افغانستانی دچار حادثه شده‌اند که در اخبار اولیه نامی از کارگران حادثه دیده اعلام نشده بود، در تشریح علت حادثه گفت: روز جمعه (۷ آذرماه) سه نفر از کارگران پروژه انتقال فاضلاب شهر کرمان حین انجام کار در یک چاه۴ تا ۵ متری فاضلاب شهری به دلیل استنشاق گاز سمی دچار حادثه می‌شوند که از قرار معلوم یکی از آن‌ها قبل از حضور امدادگران جان خود را از دست می‌دهد و دو کارگر مصدوم به بیمارستان افضلی‌پور منتقل می‌شود.

او با بیان اینکه در روز حادثه بعد از اعلام گرفتاری آن‌ها تیم‌های امدادی به محل اعزام می‌شوند و عملیات خارج کردن آن‌ها را آغاز می‌کنند، در تشریح جزئیات این حادثه افزود: در ابتدا دو آتش نشان برای نجات کارگران وارد چاه می‌شوند و سریعاً دو نفر از آن‌ها را از چاه خارج می‌کنند. اما در ادامه، عملیات خارج کردن کارگر سوم که در عمق چاه بیهوش افتاده بود نیاز به تجهزات بیشتری داشت که بعد از اعلام، آتش‌نشان سوم برای بردن تجهیزات وارد چاه می‌شود اما مشاهده می‌کند دو همکار آتش نشان وی به دلیل استنشاق گاز‌های سمی دچار گاز گرفتگی شده؛ آن‌ها را به خارج از چاه انتقال می‌دهد اما در نهایت، خودش دچار گازگرفتگی شدید شده و جان خود را از دست می‌دهد.

او با بیان اینکه آتش نشان جان باخته، «محسن میرشکار» نام دارد اما از هویت کارگر فوت شده هیچ اطلاعاتی در دست نیست، درباره آخرین وضعیت مصدومان این حادثه نیز گفت: از دو کارگر حادثه‌دیده یک نفر در روز حادثه سرپایی درمان شد و با رضایت شخصی از بیمارستان ترخیص شد اما کارگر دوم هنوز در بخش‌ مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان افضلی‌پور بستری است. همچنین از دو آتش‌نشان تحت درمان، یکی وضعیت خوبی ندارد و با سطح هوشیاری ۳ در بخش مراقبت‌های ویژه همان بیمارستان بستری است.

او افزود؛ پیمانکار اصلی پروژه انتقال فاضلاب کرمان «شرکت فولاد بوتیای ایرانیان» است که از سال ۱۳۷۰ مسئولیت انجام این پروژه عمرانی را پذیرفته است اما کارگران حادثه دیده تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار جزء مشغول به کار بوده‌اند.

به گفته وی؛ قرار بود پیمانکار اصلی پروژه انتقال فاضلاب کرمان، ۱۰ساله این پروژه را تکمیل و تحویل دهد اما در حال حاضر از موعد تحویل آن ۲۴ سال گذشته؛ در طول زمان اجرای این پروژه، شاهد وقوع حوادث مختلفی برای کارگران و اهالی شهر کرمان بوده‌ایم.

براساس اعلام این منبع کارگری، هنوز جزئیات‌ این حادثه مشخص نشده و علت آن در دست بررسی است اما آنچه در این اتفاق حائز اهمیت است، نبود ناظر و کارشناس HSE ایمنی در این پروژه پر خطر عمرانی است؛ از قرار معلوم، کارگران در طول این مدت بدون ناظر و با حداقل ایمنی فعالیت داشته‌اند.

