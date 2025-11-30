خبرگزاری کار ایران
جزئیات قرارداد جدید بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی

جزئیات قرارداد جدید بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی
سقف تعهدات بیمه عمر (بابت غرامت فوت ) بازنشستگان تامین اجتماعی در قرارداد جدید معادل ۵۰ میلیون تومان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سقف تعهدات بیمه عمر (بابت غرامت فوت ) بازنشستگان تامین اجتماعی در قرارداد جدید سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ معادل  ۵۰ میلیون تومان است.

 مبلغ حق بیمه عمر به ازای هر نفر ماهانه ۵۵هزار  و ۳۰۰تومان است که غرامت  فوت بدون در نظر گرفتن شرط سنی و فوت به هر علت پرداخت می‌شود

 بیمه ایران شرکتی است که بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی را برعهده دارد.

 

 

