جزئیات قرارداد جدید بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سقف تعهدات بیمه عمر (بابت غرامت فوت ) بازنشستگان تامین اجتماعی در قرارداد جدید سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ معادل ۵۰ میلیون تومان است.

مبلغ حق بیمه عمر به ازای هر نفر ماهانه ۵۵هزار و ۳۰۰تومان است که غرامت فوت بدون در نظر گرفتن شرط سنی و فوت به هر علت پرداخت می‌شود

بیمه ایران شرکتی است که بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی را برعهده دارد.

