خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نهایی شد/ سهم پرداختی بازنشستگان

قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نهایی شد/ سهم پرداختی بازنشستگان
کد خبر : 1720579
لینک کوتاه کپی شد.

قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی پس از چند روز برگزاری جلسات نهایی شد.

به گزارش ایلنا، قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی پس از چند روز برگزاری جلسات نهایی شد و بیمه تکمیلی برای بازنشستگان برقرار شد. 

بر اساس قرارداد جدید، مبلغ ۷۲۰ هزار تومان به‌عنوان حق بیمه ماهانه در نظر گرفته شده است. از این میزان، ۴۷۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد و ۲۵۰ هزار تومان باقی‌مانده سهم سازمان تأمین اجتماعی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود