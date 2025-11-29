قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نهایی شد/ سهم پرداختی بازنشستگان

به گزارش ایلنا، قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی پس از چند روز برگزاری جلسات نهایی شد و بیمه تکمیلی برای بازنشستگان برقرار شد.

بر اساس قرارداد جدید، مبلغ ۷۲۰ هزار تومان به‌عنوان حق بیمه ماهانه در نظر گرفته شده است. از این میزان، ۴۷۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد و ۲۵۰ هزار تومان باقی‌مانده سهم سازمان تأمین اجتماعی است.

