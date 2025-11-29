خبرگزاری کار ایران
مرگ یک کارگر و یک آتش‌نشان در پروژه فاضلاب کرمان/ یک کارگر و دو آتش‌نشان مصدوم شدند

دو کارگر و سه آتش‌نشان، در حادثه چاه پروژه انتقال فاضلاب شهری کرمان بر اثر گاز گرفتگی کشته و مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از فعالان صنفی کارگری در استان کرمان گفت: حادثه گاز گرفتگی در چاه پروژه انتقال فاضلاب شهر کرمان، منجر به مرگ یک کارگر و یک آتش نشان و مصدومیت یک کارگر و دو آتش‌نشان شد. 

به گفته وی؛ این اتفاق شامگاه روز جمعه زمانی رخ داد که دو کارگر مشغول کار در چاهی در پروژه انتقال فاضلاب شهر کرمان واقع در چهار راه آلله آباد، بزرگراه یادگار امام شهر کرمان بودند که بر اثر گاز گرفتگی دچار حادثه می‌شوند. 

او گفت: بر اساس گفته‌های شاهدان عینی، این حادثه هنگامی رخ داده است که در ابتدا دو نفر از کارگران که برای کار به داخل چاه فاضلاب رفته بودند، به دلیل استشمام گاز سمی دچار گازگرفتگی می‌شوند.

از قرار معلوم بعد از اعلام گرفتاری آن‌ها تیم‌های امدادی به محل اعزام می‌شوند و عملیات خارج کردن آن‌ها را آغاز می‌کنند که یکی از آتش نشان با ورود به داخل چاه، بر اثر استنشاق گازهای سمی بیهوش و درون چاه محبوس می‌شود. همزمان دو نفر دیگر از آتش نشانان برای کمک همکارشان و دو کارگر محبوس در محل حادثه حاضر می‌شوند و در نهایت، متاسفانه یکی از آتش نشانان بنام «محسن میرشکار» و یکی از کارگران که در عمق چاه بیهوش افتاده بود جان خود را از دست داد و یک کارگر به همراه دو نفر دیگر از آتش‌نشانان مصدوم نیز به بیمارستان افضلی‌پور منتقل شدند.

او افزود: بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از دو آتش‌نشان مصدوم یکی وضعیت خوبی ندارد و با سطح هوشیاری ۳ در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. همچنین یک کارگر مجهول‌الهویه در ICU تحت درمان است اما حال عمومی‌اش به نسبت قبل بهتر شده است.

 

