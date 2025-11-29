آمارها پس از بهسازی ارتقا یافت؛
افزایش مراجعان فیزیوتراپی به مراکز درمانی صندوق فولاد
میرجلیلی اظهار کرد: در یک ماه اخیر، تعداد مراجعین به بخش فیزیوتراپی به حدود ۸۶۰ نفر رسیده و این در مقایسه با متوسط ماههای گذشته نشاندهنده افزایش قابلتوجهی در استقبال بیماران است.
به گزارش ایلنا، بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد تهران پس از اعمال تغییرات مدیریتی، طی یک ماه گذشته با افزایش قابلتوجه مراجعین مواجه شده است. به گفته مدیرعامل شرکت شسبد، این رشد کمسابقه نتیجه مجموعهای از اقدامات اصلاحی و ارتقای کیفیت خدمات در این واحد درمانی است.
در یک ماه گذشته، درمانگاه فولاد تهران شاهد رشد محسوس در تعداد مراجعین بخش فیزیوتراپی بوده است؛ رشدی که بلافاصله پس از تغییر مدیریت این واحد آغاز شد و اکنون بهعنوان یکی از موفقیتهای شاخص مجموعه درمانی مورد توجه قرار گرفته است.
میرجلـیلی، مدیرعامل شرکت شسبد، با اعلام این خبر گفت: «در مدت یک ماه اخیر، تعداد مراجعین به بخش فیزیوتراپی به حدود ۸۶۰ نفر رسیده است؛ عددی که در مقایسه با متوسط ماههای گذشته نشاندهنده افزایش قابلتوجهی در استقبال بیماران است.»
به گفته مدیرعامل شسبد، از میان مراجعین این دوره ۸۱.۴ درصد تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه ۱۸.۶ درصد نیز با بیمه آزاد به این واحد مراجعه کردهاند.
میرجلـیلی در تشریح عوامل این تحول گفت: «پس از تغییر مدیریت، مجموعهای از اقدامات اصلاحی با سرعت در واحد فیزیوتراپی اجرا شد. ارتقای کیفیت خدمات، توسعه طیف سرویسهای درمانی و اضافه شدن تخصصهای جدید، نقش مهمی در افزایش مراجعه و رضایتمندی بیماران داشته است.»
وی افزود: «با ارتقا و بهروزرسانی تجهیزات و دستگاههای فیزیوتراپی، امکان ارائه خدمات مؤثرتر و مبتنی بر روشهای روز درمانی فراهم شده است تا بیماران بتوانند بهترین تجربه درمانی را در این مرکز دریافت کنند.»
مدیرعامل شرکت شسبد با اشاره به استقبال قابلتوجه بیماران تأکید کرد: «نشانهها حاکی از آن است که این روند روبهرشد در هفتهها و ماههای آینده نیز تداوم خواهد داشت. این موفقیت نمادی روشن از اثرگذاری مدیریت جدید و نگاه سازمان به بهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی است.»