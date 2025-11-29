خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمارها پس از بهسازی ارتقا یافت؛

افزایش مراجعان فیزیوتراپی به مراکز درمانی صندوق فولاد

افزایش مراجعان فیزیوتراپی به مراکز درمانی صندوق فولاد
کد خبر : 1720315
لینک کوتاه کپی شد.

میرجلیلی اظهار کرد: در یک ماه اخیر، تعداد مراجعین به بخش فیزیوتراپی به حدود ۸۶۰ نفر رسیده و این در مقایسه با متوسط ماه‌های گذشته نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجهی در استقبال بیماران است.

به گزارش ایلنا،  بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد تهران پس از اعمال تغییرات مدیریتی، طی یک ماه گذشته با افزایش قابل‌توجه مراجعین مواجه شده است. به گفته مدیرعامل شرکت شسبد، این رشد کم‌سابقه نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی و ارتقای کیفیت خدمات در این واحد درمانی است.

 در یک ماه گذشته، درمانگاه فولاد تهران شاهد رشد محسوس در تعداد مراجعین بخش فیزیوتراپی بوده است؛ رشدی که بلافاصله پس از تغییر مدیریت این واحد آغاز شد و اکنون به‌عنوان یکی از موفقیت‌های شاخص مجموعه درمانی مورد توجه قرار گرفته است.

میرجلـیلی، مدیرعامل شرکت شسبد، با اعلام این خبر گفت: «در مدت یک ماه اخیر، تعداد مراجعین به بخش فیزیوتراپی به حدود ۸۶۰ نفر رسیده است؛ عددی که در مقایسه با متوسط ماه‌های گذشته نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجهی در استقبال بیماران است.»

به گفته مدیرعامل شسبد، از میان مراجعین این دوره  ۸۱.۴ درصد تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه ۱۸.۶ درصد نیز با بیمه آزاد به این واحد مراجعه کرده‌اند.

میرجلـیلی در تشریح عوامل این تحول گفت: «پس از تغییر مدیریت، مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی با سرعت در واحد فیزیوتراپی اجرا شد. ارتقای کیفیت خدمات، توسعه طیف سرویس‌های درمانی و اضافه شدن تخصص‌های جدید، نقش مهمی در افزایش مراجعه و رضایتمندی بیماران داشته است.»

وی افزود: «با ارتقا و به‌روزرسانی تجهیزات و دستگاه‌های فیزیوتراپی، امکان ارائه خدمات مؤثرتر و مبتنی بر روش‌های روز درمانی فراهم شده است تا بیماران بتوانند بهترین تجربه درمانی را در این مرکز دریافت کنند.»

مدیرعامل شرکت شسبد با اشاره به استقبال قابل‌توجه بیماران تأکید کرد: «نشانه‌ها حاکی از آن است که این روند رو‌به‌رشد در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت. این موفقیت نمادی روشن از اثرگذاری مدیریت جدید و نگاه سازمان به بهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی