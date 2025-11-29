خبرگزاری کار ایران
نارضایتی کارگران ابنیه فنی تراورس از پرداخت ناقص حقوق

تعدادی از کارگران ابنیه فنی تراورس از پرداخت ناقص حقوق آبان ماه به شدت انتقاد دارند.

تعدادی از کارگران ابنیه فنی تراورس در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت ناقص حقوق آبان‌ماه خود خبر دادند. این کارگران می‌گویند: حدود هفت هزارکارگر در ابنیه فنی راه آهن تراورس مشغول به کارند که روز چهارشنبه کارفرما ۸۰درصد حقوق آبان‌ماه را پرداخت کرد. 

آن‌ها با بیان اینکه انتظار داریم مابقی حقوق کارگران هر چه سریع‌تر واریز شود، افزودند: هر ماه کارفرما حقوق‌مان را ناقص و با یک ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند که این موضوع مشکلات زیادی را برای ما کارگران حداقل‌بگیر بوجود آورده است. 

این کارگران ابنیه فنی تراورس با طرح این سوال که چرا کارفرمای شرکت تراورس به فکر معیشت و گذران زندگی کارگران تحت مسئولیت خود نیست، در ادامه گفتند: چند سالی هست که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم و انتظار داریم شرکت تراورس برای جلوگیری از انباشته نشدن این مطالبات، هر چه سریع‌تر مطالبات معوق کارگران را بپردازد.

 

