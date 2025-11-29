مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران:
حمایت حقوقی سازمان تاکسیرانی از بانوان/ انتقال مالکیت خودروها در حال انجام است
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با رد رهاشدگی بانوان تاکسیران در ماجرای انتقال مالکیت خودروهای سال ۱۳۸۶ اعلام کرد که این سازمان با ارائه حمایتهای حقوقی، روند صدور اسناد رسمی را برای بانوان پیگیری میکند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به انتشار گزارشی با عنوان «خودروها را بدون سند به خانمها فروختند» به ایلنا گفت: هیچ بانوی تاکسیرانی در مسیر انتقال سند خودرو بدون حمایت حقوقی رها نشده است.
مجید عمرانی طالقانی، درباره موضوع واگذاری خودروهای پراید صبا به بانوان تاکسیران توسط شرکت ایمنسیر بانوان در سال ۱۳۸۶ اظهار کرد: این شرکت خصوصی با هدف ایجاد فرصت شغلی برای بانوان، بهویژه بانوان سرپرست خانوار، اقدام به واگذاری تعدادی خودرو تاکسی پراید صبا در قالب اجارهبهشرطتملیک به بانوان تاکسیران کرد که به دلیلعدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی شرکت، بانوان امکان انتقال مالکیت خودرو به نام خود را نداشتند.
وی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی مطابق مواد ۲۱۹ الی ۲۲۱ قانون مدنی و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این قراردادها فاقد سمت بوده است، افزود: «اگرچه این سازمان طرف قرارداد نبود و از منظر قضایی امکان ورود مستقیم به پرونده را نداشت، اما خود را نسبت به کمک در رفع مشکلات بانوان تاکسیران مسئول دانسته؛ به همین دلیل از سال گذشته تاکنون خدمات تخصصی مشاوره حقوقی، بهویژه در زمینه تنظیم دادخواست و فرآیندهای قضایی، از طریق اداره حقوقی سازمان در اختیار بانوان قرار دادیم.»
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: «نتیجه این حمایتها منجر به صدور دادنامههای عدیده قطعی و به نوعی وحدت رویه برای تعدادی از بانوان و انتقال رسمی سند خودرو به نام آنها شده است و این روند همچنان در حال پیگیری است.»
عمرانی طالقانی با تأکید بر اینکه سازمان تاکسیرانی در کنار بانوان تاکسیران خواهد بود، تصریح کرد: «بانوان میتوانند با در دست داشتن مدارک و مستندات خود به اداره حقوقی سازمان مراجعه کنند تا با دریافت خدمات مشاورهای حقوقی، همچون سایر بانوان، فرآیندهای قضایی خود را طی نمایند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «صیانت از حقوق صنفی تاکسیرانان، حمایت از کرامت بانوان شاغل در ناوگان تاکسیرانی و ایجاد اطمینان در مسیر فعالیت شغلی آنان از اولویتهای جدی سازمان تاکسیرانی شهر تهران است.»