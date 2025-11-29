کاظم فرج اللهی (فعال صنفی حقوق بازنشستگان) در گفتگو با ایلنا، پیرامون مشکل تاخیر در بسته شدن قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، از عملکرد دولت و سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد.

فرج اللهی با بیان اینکه «موعد تجدید قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است» گفت: سازمان تامین اجتماعی همانطور که تاکنون رفتار کرده، بنا دارد از انجام وظایف قانونی و عمل به تعهدات خود شانه خالی کرده و هزینه برقراری بیمه‌های تکمیلی را به گردن بازنشستگان بیندازد.

وی افزود: این کانون و هیات مدیره آن، در مقام نمایندگی بازنشستگان باید مطالبه کنند در شرایطی که تعداد و پراکندگی مراکز ملکی درمانگرِ متناسب با شمار بیمه شدگان شاغل و بازنشسته نیست و نمی‌تواند مستقیما پاسخگوی نیازهای درمانی و بهداشتی بیمه شدگان باشد، سازمان تامین اجتماعی موظف است براساس «مواد ۵۴ و ۵۷ قانون تامین اجتماعی» و «ماده واحده قانون الزام» در راستای عمل به تعهدات خود، راسا خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز را، طی قراردادهای لازم، از دیگر مراکز درمانگرِ متعلق به بخش‌های خصوصی و دولتی (بیمارستان ها، کلینیک ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، رادیولوژی و…) خریداری کند و ترتیبی بدهد که بیمه شدگان به آسانی و رایگان به این خدمات دسترسی داشته باشند.

این فعال کارگری ادامه داد: با واریز شدن معادل ۳۰ درصد ازتمامی مزد و مزایای دوران اشتغال به صندوق سازمان (که در مقایسه با شرایط بیمه ای سایر کشورها رقم قابل توجهی است)، بازنشستگان مطابق قانون تامین اجتماعی که به مثابه قراردادی دوجانبه میان بیمه شده و سازمان بیمه‌گر است، پیشاپیش بهای این خدمات را پرداخته اند. افزون بر این پیش پرداخت، هم اکنون نیز بابت خدمات درمانی معادل ۲ درصد از حقوق بازنشستگان به نفع سازمان تامین اجتماعی کسر می‌‌شود. با این توصیف به هیچ وجه سزاوار و منطقی نیست که پس ازآن پیش پرداخت دوران اشتغال و پرداخت کنونی ماهانه ۲ درصد، بازهم مبلغی تحت عنوان بیمه تکمیلی به بازنشستگان تحمیل بشود.

فرج‌اللهی تصریح کرد: متاسفانه کانون‌های بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تاکنون چنین نقشی را ایفا نکرده‌اند. دوستان باید مانند کانون بازنشستگان استان گیلان -که با انتشار نامه‌ای به سازمان و نهادهای مختلف خود را مبری از مقوله انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی اعلام کرد- از امضای هرگونه قرارداد و تحمیل هزینه‌های بیمه تکمیلی به بازنشستگان خود داری کرده و فقط به وظیفه نظارتی و حمایتی خود در این گونه موارد بپردازند.

