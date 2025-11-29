تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر در تهران/ در انتظار تبدیل وضعیت

رانندگان استیجاری ایثارگر در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (هشتم آذر) مقابل سازمان اداری و استخدامی در تهران خبر دادند.

این رانندگان که از سراسر کشور به تهران آمده‌اند، دومین بار است که با خواسته تبدیل وضعیت مقابل سازمان اداری و استخدامی جمع شده‌اند.

یکی از این رانندگان با بیان اینکه تعداد ما در سراسر کشور حدود ۷۰۰ نفر است که از سال ۱۴۰۲ در انتظار تبدیل وضعیت هستیم؛ گفتند: تبدیل وضعیت رانندگان استیجاری در برخی نهادها از جمله نفت، گاز، برق منطقه‌ای و علوم پزشکی انجام نشده است؛ این در حالیست که رانندگان به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند.

رانندگان ایثارگر می‌گویند: تبدیل وضعیت حق قانونی ماست؛ به دلایل واهی دو سال است که از این حق محروم مانده‌ایم.

