پرداخت وام ضروری به ۲۶۷ هزار نفر از بازنشستگان کشوری +جزئیات

به گزارش ایلنا، علاءالدین اروجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگویی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری و بر اساس توافق این صندوق با بانک عامل، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ارائه تسهیلات مالی به بازنشستگان پیش‌بینی شده است. این تسهیلات در قالب وام ضروری، وام ازدواج فرزندان و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی ارائه می‌شود.

ازوجی با اشاره به ثبت‌نام حدود ۸۰۰ هزار متقاضی برای وام ۵۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱۴ درصد گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۲۸۸ هزار نفر واجد شرایط دریافت این تسهیلات شناخته شدند که از این تعداد، ۲۰۱ هزار نفر طی ۷ مرحله در آذرماه وام خود را دریافت کردند و حدود ۸۶ هزار نفر نیز در سه مرحله تا پایان سال وام‌شان را دریافت خواهند کرد.

وی درباره وام ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز اظهار داشت: تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد برای این بخش در نظر گرفته شده و از ۴۲ هزار متقاضی تاکنون بیش از ۳۱ هزار نفر در دو مرحله وام خود را دریافت کرده‌اند. با هماهنگی جدیدی که فراتر از توافق اولیه با بانک عامل انجام شده، پرداخت مابقی متقاضیان به‌تدریج صورت خواهد گرفت.

سرپرست صندوق افزود: در بخش حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی نیز تاکنون به ۱۴۰۷۰ نفر تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت شده است.

ازوجی همچنین به پرداخت وام قرض‌الحسنه بازنشستگان فولاد اشاره کرد و گفت: به ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر از بازنشستگان فولاد مجموعاً ۹۴۱ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

وی در جمع‌بندی وضعیت پرداخت‌ها اعلام کرد: با هماهنگی بانک‌های عامل، بیش از ۲۶۷ هزار نفر از بازنشستگان در مجموع ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات معرفی‌شده صندوق بهره‌مند شده‌اند. هرچند این مبالغ محدود و ناچیز است، اما می‌تواند بخشی از نیازهای بازنشستگان را در کوتاه‌مدت برطرف کند.

