اعتراض سندیکاهای کارگری هند ادامه دارد/ بهره کشی از کارگران در قوانین جدید
کارگران هندی راهپیمایی‌ها و میتینگ‌هایی را علیه چهار قانون جدید کار مصوب دولت هند برگزار کردند که به اعتراف مقامات دولت، بزرگترین بازنگری در قوانین کار در دهه‌های اخیر است.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، اتحادیه‌های کارگری هند روز چهارشنبه در سراسر این کشور اعتراضاتی را علیه اجرای قانون جدید کار توسط دولت برگزار کردند. 

کارگران هندی راهپیمایی‌ها و میتینگ‌هایی را علیه چهار قانون جدید کار مصوب دولت هند برگزار کردند که به اعتراف مقامات خود دولت، بزرگترین بازنگری در قوانین کار در دهه‌های اخیر است. 

تظاهرات در ایالت‌هایی از جمله کرالا، اودیشا، تامیل و بنگال غربی و دهلی نو برگزار شده است. اتحادیه‌های کارگری هند گفتند که مشارکت در اعتراضات در میان واحدهای بخش دولتی، معادن زغال سنگ، حمل و نقل و برخی از مراکز خودرو و نساجی قوی بوده است. 

کارشناسان حقوقی هندی می‌گویند در حالی که این قوانین از روز جمعه هفته گذشته، پس از پنج سال کشمکش با مجلس هند تصویب شده، اجرای کامل آن‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی شده است. 

اتحادیه‌ها می‌گویند که این قوانین امنیت شغلی کارگران و کارمندان را تضعیف می‌کنند. ده اتحادیه کارگری بزرگ هندوستان، که عمدتاً با احزاب مخالف دولت همسو هستند، این بسته قوانین جدید را به عنوان «قوانین ضد کارگری» و «کارفرمایی» محکوم کرده‌اند و دولت فدرال هند را به تصویب آن بدون مشورت با گروه‌های کارگری با هدف تضعیف امنیت شغلی و حق چانه‌زنی متهم کرده‌اند. 

این قوانین کار، ۲۹ قانون فدرال را شامل می‌شود که بیشتر در حوزه دستمزدها، روابط کار و قراردادها، بیمه و تامین اجتماعی و ایمنی محیط کار است. 

این قوانین به شرکت‌هایی که با ۳۰۰ کارگر و کمتر کار می‌کنند، اجازه می‌دهد تا بدون تأیید قبلی ادارات کار ایالات هند، اقدام به تعدیل نیرو کنند و قراردادهای بسیار کوتاه مدت را به رسمیت بشناسند و به کارفرمایان امکان مانور بیشتری بدهند. 

دولت می‌گوید این قوانین حداقل دستمزد را در هند، برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی و رشد اقتصادی شرکت‌های داخلی اجرا می‌کند. 

برخی از ایالت‌های تحت حاکمیت احزاب مخالف، از جمله کرالا و کارناتاکا، گفته‌اند که بدون مشورت با اتحادیه‌های کارگری هندوستان، این قوانین را اجرا نخواهند کرد.

 

