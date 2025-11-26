یک بازنشسته تامین اجتماعی:
درمان رایگان بازنشستگان را به صورت پایلوت در رشت اجرا کنید
یکی از بازنشستگان شهر رشت در نامهای خطاب به عادل دهشتی، قائم مقام سازمان تامین اجتماعی، بر لزوم اجرای طرح پایلوت ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی در شهر رشت تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی آمده است که «بیمهشدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپائی - بیمارستانی - تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی میباشد». طبق این ماده، وظیفه ارائه خدمات درمانی بازنشستگان صراحتا برعهده سازمان تامین اجتماعی است و نباید در قالب بیمه تکمیلی به دیگران واگذار شود.
بازنشستهای در شهر رشت در آستانه عقد قرارداد بیمه تکمیلی خطاب به عادل دهشتی نوشت: «همانطور که مستحضر هستید کانون استان گیلان طی نامهای انصراف از بیمه تکمیلی را به کانون عالی اعلام نموده است و کانون عالی هم نامهی مزبور را به بیمه تکمیلی و سازمان ارجاع داده است تا کانون استان گیلان را از قرارداد بیمه تکمیلی که قرار است تمدید شود، حذف نماید.»
در ادامه این نامه آمده است: «نامهی فوق بر اساس منویات سازمان و جناب مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در راستای اجرای ماده ۵۴ نگاشته شده است . با توجه به امکانات بیمارستانی، کلینیکی و پاراکلینیکی که در مالکیت سازمان در شهر رشت است، امکان برقراری طرح پایلوت اجرای ماده ۵۴ یعنی همان خواستهای که جناب سالاری در بدو ورود داشتهاند در شهر رشت امکانپذیرتر خواهد بود نسبت به شهرهایی که فاقد این امکانات هستند. در اینصورت هم از فشارها کاسته خواهد شد و هم به عهد خود وفا کردهایم. اجرای طرح پایلوت در شهر رشت میتواند زمینه ساز خوبی برای اطلاعات و آمار کاربردی نیز باشد و آمادگی لازم برای تصمیم نهایی در سال بعد ایجاد کند.»