تسویه مطالبات بخشی از مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی، امروز حدود ۸ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را پرداخت کرد.

با تداوم فرایند نقد شدن اوراق بابت مطالبات وصول شده از دولت، امروز نیز بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تسویه شد.

پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد خصوصی و دانشگاهی از ماه گذشته آغاز شده است.

