افزایش حقوق ۱۴۰۵ متناسب با تورم باشد نه ۲۰ درصد

به گزارش ایلنا، بیش از پنج هزار از کارمندان دولتی با امضای کارزاری در پلتفرم کارزار، از روسای قوا و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستند تا در میزان پیشنهاد شده افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۵ (که طبق شنیده‌ها ۲۰ درصد پیشنهاد شده) تجدیدنظر کنند و این افزایش را به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک کنند.

در این نامه سرگشاده آمده است:

ریاست سازمان برنامه و بودجه

ریاست محترم جمهور

ریاست مجلس شورای اسلامی

با سلام؛

تقاضا داریم افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ بر مبنای نرخ تورم و نه ۲۰ درصد محاسبه شود و از نمایندگان مجلس درخواست داریم مطابق برنامه هفتم، افزایش حقوق کارمندان دولت را به میزان تورم سالانه محاسبه کنند.

