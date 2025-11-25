هزاران کارمند دولتی در کارزاری مطرح کردند:
افزایش حقوق ۱۴۰۵ متناسب با تورم باشد نه ۲۰ درصد
هزاران نفر از کارمندان دولتی با امضای کارزاری از رئیس مجلس و رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستند تا پیشنهاد مطرح شده در زمینه افزایش حقوق کارمندان را در بودجه ملاک قرار ندهند.
به گزارش ایلنا، بیش از پنج هزار از کارمندان دولتی با امضای کارزاری در پلتفرم کارزار، از روسای قوا و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستند تا در میزان پیشنهاد شده افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۵ (که طبق شنیدهها ۲۰ درصد پیشنهاد شده) تجدیدنظر کنند و این افزایش را به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک کنند.
در این نامه سرگشاده آمده است:
ریاست سازمان برنامه و بودجه
ریاست محترم جمهور
ریاست مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
تقاضا داریم افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ بر مبنای نرخ تورم و نه ۲۰ درصد محاسبه شود و از نمایندگان مجلس درخواست داریم مطابق برنامه هفتم، افزایش حقوق کارمندان دولت را به میزان تورم سالانه محاسبه کنند.