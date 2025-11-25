خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هزاران کارمند دولتی در کارزاری مطرح کردند:

افزایش حقوق ۱۴۰۵ متناسب با تورم باشد نه ۲۰ درصد

افزایش حقوق ۱۴۰۵ متناسب با تورم باشد نه ۲۰ درصد
کد خبر : 1718786
لینک کوتاه کپی شد.

هزاران نفر از کارمندان دولتی با امضای کارزاری از رئیس مجلس و رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستند تا پیشنهاد مطرح شده در زمینه افزایش حقوق کارمندان را در بودجه ملاک قرار ندهند.

به گزارش ایلنا، بیش از پنج هزار از کارمندان دولتی با امضای کارزاری در پلتفرم کارزار، از روسای قوا و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستند تا در میزان پیشنهاد شده افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۵ (که طبق شنیده‌ها ۲۰ درصد پیشنهاد شده) تجدیدنظر کنند و این افزایش را به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک کنند. 

در این نامه سرگشاده آمده است: 

ریاست سازمان برنامه و بودجه

ریاست محترم جمهور

ریاست مجلس شورای اسلامی

با سلام؛ 

تقاضا داریم افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ بر مبنای نرخ تورم و نه ۲۰ درصد محاسبه شود و از نمایندگان مجلس درخواست داریم مطابق برنامه هفتم، افزایش حقوق کارمندان دولت را به میزان تورم سالانه محاسبه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات