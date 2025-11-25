بیانیه «WFTU» به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان کارگر
فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان کارگر بیانیهای را صادر کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU)، این تشکل بین المللی در بیانیهای به مناسبت ۲۵ نوامبر (روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان کارگر) بر ضرورت تداوم مبارزه هشتادساله علیه این پدیده تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است:
در ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU) مبارزه خود را برای جهانی عاری از خشونت، استثمار و جنگ تجدید میکند و یادآوری میکند که در سال ۲۰۲۵، ما نیز ۸۰ سال تعهد بینالمللی اتحادیههای کارگری را در کنار کارگران زن سراسر جهان جشن خواهیم گرفت.
خشونت علیه زنان و به ویژه زنان کارگر، یک موضوع فردی یا خصوصی نیست. ریشه این خشونت در ساختارهای نظام سرمایهداری، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ مردسالارانه و نظامیسازی روابط بین الملل قرار دارد. جنگها، اشغالها و درگیریهای مسلحانه به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر میگذارند و فقر، بیثباتی و ناامنی را افزایش میدهند. به طور مشابه، استثمار اقتصادی، دستمزد پایین، کار ناپایدار، فقدان حقوق و کاهش خدمات عمومی، خشونت و تبعیض را تشدید میکند.
فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU) برای جهانی مبارزه میکند که در آن کرامت و امنیت زنان در محیط کار و منزل از اولویتهای اصلی باشد. محیط کار یعنی جایی که کار ایمن و با دستمزد منصفانه باشد، جایی که هر زنی بتواند فارغ از خشونت همکاران یا مدیران و ترس از بستگان زندگی کند. در این روز، ما به ویژه وضعیت فلسطین را به یاد میآوریم، جایی که زنان امروز از نسلکشی رنج میبرند و ۷۷ سال است که از عواقب جنگ، اشغال و سیاستهای سرکوبگرانه اسرائیل رنج میبرند.
سازمانهای اتحادیههای کارگری وابسته به فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری همواره تأکید کردهاند که مبارزه با خشونت علیه زنان ارتباط نزدیکی با مبارزه برای حقوق کارگران، دستمزد مناسب، مسکن امن، آموزش عمومی، مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی قابل دسترس دارد. هیچ زنی نمیتواند بدون دسترسی به منابع اقتصادی، حمایت اجتماعی و رهایی از جنگ و خشونت سیستماتیک آزاد باشد.
در این روز، فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری مجدداً بر حقوق ذیل برای کلیه زنان تأکید میکند:
۱) لزوم وضع قوانین مؤثر علیه همه اشکال اقتصادی علیه زنان شامل تبعیض و استثمار؛
۲) حق زنان برای کار ایمن، دستمزد مناسب و فرصتهای برابر و منع خشونت و آزار جنسیتی و غیرجنسیتی در محیط کار؛
۳) مقاومت علیه جنگهای امپریالیستی و همه اشکال اشغال؛
فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری از همه تشکلهای کارگری زیر مجموعه خود و کارگران فعال و مبارز میخواهد تا به همین مناسبت حقوق زنان را فریاد زنند.