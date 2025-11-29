کارگران پیمانکاری دخانیات گلستان: همه تبدیل وضعیت شدند به جز ما!
جمعی از کارگران پیمانکاری دخانیات گلستان میگویند: طبق مصوبه سال۱۴۰۰ در شرکت دخانیات، قرار بود تمام کارگرانی که قرارداد یکساله دارند، در سراسر کشور با برآورد مالی انجامشده تبدیل وضعیت شوند اما این بخشنامه برای ۲۵ نفر از کارگران اجرا نشده است.
جمعی از کارگران پیمانکاری دخانیات استان گلستان در تماس با «ایلنا» با اشاره به عدم تبدیل وضعیت خود گفتند: مشکل ما مربوط به عدم اجرای مصوبهای است که در سال ۱۴۰۰ در شرکت دخانیات تصویب شد. طبق آن، قرار بود تمام کارگرانی که قرارداد یکساله دارند، در سراسر کشور با برآورد مالی انجامشده، تبدیل وضعیت شوند.
این کارگران گفتند: این بخشنامه ابتدا توسط هیئتمدیره تصویب شد، سپس به مدیرعامل ابلاغ شد و از آنجا هم به منابع انسانی و بعد به مجتمعهای تولیدی سراسر کشور ازجمله مجتمع گلستان ارسال شد.
کارگران گفتند: اجرای این بخشنامه تا سال ۱۴۰۱ پیش میرفت، اما در آن سال به علت خودسوزی یکی از همکاران، مدیر مجتمع گلستان برکنار شد. از آن زمان روند پیگیری کار ما نیز متوقف شد؛ چون آن مدیر قبلی پیگیر اصلی موضوع بود.
این کارگران گفتند: مدیر جدید که منصوب شد، با این طرح مخالفت کرد. لیستی که ابتدا ۵۶ نفر بود، پس از بررسیهای جدید در تهران به ۲۵ نفر کاهش پیدا کرد. این ۲۵ نفر نیز پیشتر همه مراحل تأیید، از جمله امضای مدیرعامل و بررسیهای حراست را گذرانده بودند. با وجود این، مدیر جدید عملاً جلوی اجرای طرح را گرفت. در حالی که این بخشنامه در سراسر کشور اجرا شد، اما فقط در گلستان اجرا نشد.
این کارگران با ارائه مدارک افزودند: همه مراحل قانونی برای ۲۵ نفر تکمیل شده بود، اما متوقفش کردند. چهار سال پیگیرِ موضوع بودهایم اما وضعیت ما همچنان بلاتکلیف مانده است. واقعاً نمیدانیم ما ۲۵ نفر چه گناهی کردهایم که تبدیل وضعیت برای همه انجام میشود، جز ما!