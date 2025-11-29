خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگران پیمانکاری دخانیات گلستان: همه تبدیل وضعیت شدند به جز ما!

کارگران پیمانکاری دخانیات گلستان: همه تبدیل وضعیت شدند به جز ما!
کد خبر : 1718768
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از کارگران پیمانکاری دخانیات گلستان می‌گویند: طبق مصوبه سال۱۴۰۰ در شرکت دخانیات، قرار بود تمام کارگرانی که قرارداد یک‌ساله دارند، در سراسر کشور با برآورد مالی انجام‌شده تبدیل وضعیت شوند اما این بخشنامه برای ۲۵ نفر از کارگران اجرا نشده است.

جمعی از کارگران پیمانکاری دخانیات استان گلستان در تماس با «ایلنا» با اشاره به‌ عدم تبدیل وضعیت خود گفتند: مشکل ما مربوط به عدم اجرای مصوبه‌ای است که در سال ۱۴۰۰ در شرکت دخانیات تصویب شد. طبق آن، قرار بود تمام کارگرانی که قرارداد یک‌ساله دارند، در سراسر کشور با برآورد مالی انجام‌شده، تبدیل وضعیت شوند. 

این کارگران گفتند: این بخشنامه ابتدا توسط هیئت‌مدیره تصویب شد، سپس به مدیرعامل ابلاغ شد و از آن‌جا هم به منابع انسانی و بعد به مجتمع‌های تولیدی سراسر کشور ازجمله مجتمع گلستان ارسال شد. 

کارگران گفتند: اجرای این بخشنامه تا سال ۱۴۰۱ پیش می‌رفت، اما در آن سال به علت خودسوزی یکی از همکاران، مدیر مجتمع گلستان برکنار شد. از آن زمان روند پیگیری کار ما نیز متوقف شد؛ چون آن مدیر قبلی پیگیر اصلی موضوع بود. 

این کارگران گفتند: مدیر جدید که منصوب شد، با این طرح مخالفت کرد. لیستی که ابتدا ۵۶ نفر بود، پس از بررسی‌های جدید در تهران به ۲۵ نفر کاهش پیدا کرد. این ۲۵ نفر نیز پیشتر همه مراحل تأیید، از جمله امضای مدیرعامل و بررسی‌های حراست را گذرانده بودند. با وجود این، مدیر جدید عملاً جلوی اجرای طرح را گرفت. در حالی که این بخشنامه در سراسر کشور اجرا شد، اما فقط در گلستان اجرا نشد. 

این کارگران با ارائه مدارک افزودند: همه مراحل قانونی برای ۲۵ نفر تکمیل شده بود، اما متوقفش کردند. چهار سال پیگیرِ موضوع بوده‌ایم اما وضعیت ما همچنان بلاتکلیف مانده است. واقعاً نمی‌دانیم ما ۲۵ نفر چه گناهی کرده‌ایم که تبدیل وضعیت برای همه انجام می‌شود، جز ما!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی