به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارکنان دفتری شرکت مسافر بری ایران پیمای زاهدان حین کار گشت‌زنی در جایگاه مسافران بر اثر برخورد با یک خودرو سواری پژو دچار حادثه شد و جان باخت.

از قرار معلوم هویت فرد جانباخته «محمد قاسمی» حدودا ۵۰ ساله، اهل نهبندان و ساکن زاهدان است و شدت برخورد خودرو سواری به او به حدی بوده که او پس از چندین متر پرتاب به هوا ،با برخورد به زمین بلافاصله در محل تصادف جان خود را از دست می‌دهد.

