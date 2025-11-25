خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ یکی از کارکنان شرکت ایران پیمای زاهدان حین گشت‌زنی

مرگ یکی از کارکنان شرکت ایران پیمای زاهدان حین گشت‌زنی
کد خبر : 1718756
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از کارکنان دفتری شرکت مسافربری ایران پیمای زاهدان در سانحه رانندگی جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارکنان دفتری شرکت مسافر بری ایران پیمای زاهدان حین کار گشت‌زنی در جایگاه مسافران بر اثر برخورد با یک خودرو سواری پژو دچار حادثه شد و جان باخت. 

از قرار معلوم هویت فرد جانباخته «محمد قاسمی» حدودا ۵۰ ساله، اهل نهبندان و ساکن زاهدان است و شدت برخورد خودرو سواری به او به حدی بوده  که او پس از چندین متر پرتاب به هوا ،با برخورد به زمین بلافاصله در محل تصادف جان خود را از دست می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات