موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام داد:
انتشار گزارش «مواجهه نظام بازنشستگی ایران با تغییرات جمعیتی» +چکیده متن
موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی چکیده گزارشهای سیاستی اخیر کارشناسان همکار این مجموعه را در حوزههای جمعیت شناسی و تاثیر تغییرات جمعیتی بر نظام بازنشستگی و صندوقهای بیمه اجتماعی کشور را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مشروح گزارش سیاستی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با عنوان «مواجهه نظام بازنشستگی ایران با تغییرات جمعیتی» منتشر شد.
چکیده گزارش سیاستی «مواجهه نظام بازنشستگی ایران با تغییرات جمعیتی» با همکاری مجید کوششی (استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران) و یاسر باقری (استاد برنامه ریزی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران) تدوین شده است.
این چکیده دارای آمارها و جداولی از تغییرات جمعیتی و نسبتهای ضریب پشتیبانی صندوقها در کشورهای مختلف از جمله ایران و راهکارهای سیاستی در این حوزه پیرامون واکنشها به پدیده پیری جمعیت و حفظ منابع صندوقهاست.
متن چکیده این گزارش را در ادامه میخوانید: