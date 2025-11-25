خبرگزاری کار ایران
در تماس با ایلنا مطرح شد؛

اعتراض جمعی از کارگران پیمانکاری کوت عبدالله/ از حقوق ما کسر کردند!

اعتراض جمعی از کارگران پیمانکاری کوت عبدالله/ از حقوق ما کسر کردند!
کارگران پیمانکاری کوت عبدالله می‌گویند: پیمانکار هر ماه بخشی از حقوق ما را به دلایل نامشخص کسر می‌کند و حتی بابت این رفتار هم پاسخ دقیقی به ما نمی‌دهد.

جمعی از کارگران پیمانکاری فضای سبز کوت عبدالله در تماس با «ایلنا» به عملکرد پیمانکار اعتراض کردند و گفتند: پیمانکار هر ماه بخشی از حقوق ما را به دلایل نامشخص کسر می‌کند و حتی بابت این رفتار هم پاسخ دقیقی به ما نمی‌دهد. 

کارگران می‌گویند: حقوق ما بسیار ناچیز است و برای آنکه بتوانیم از پس تأمین حداقل معاش خانواده‌مان بربیاییم باید چند جا کار کنیم. گاهی حتی این حقوق را با تأخیر دریافت می‌کنیم اما حتی همین حقوق را هم از ما کم می‌کنند. 

کارگران پیمانکاری کوت عبدالله می‌گویند: به مسئولان مختلف بابت این رفتار اعتراض کردیم اما هیچ کس به این اعتراضات پاسخگو نبود. 

یکی از کارگران پیمانکاری می‌گوید: ماه گذشته مبلغ قابل توجهی از حقوق من کسر شد که برای اعتراض به شورای شهر مراجعه کردم و قرار شد مبلغ کسر شده به حسابم واریز شود، اما این اتفاق نیفتاد. 

این کارگر شهرداری می‌گوید: پیمانکار برای اینکه صدای اعتراض را خاموش کند از طرق مختلف به دنبال فشار بر کارگران است. 

کارگران می‌گویند: به داد ما برسید! ما دائم مشکلات خود را از مسئولان مختلف پیگیری می‌کنیم اما کسی به فکر کارگرها نیست.

 

