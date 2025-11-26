خبرگزاری کار ایران
دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری در گفت‌وگو با ایلنا:

بازنشستگان گرفتارند/ هزینه‌های سرسام‌آور درمان؛ بلایی بدتر از خود بیماری!

ترکاشوند اظهار کرد: هزینه‌های تحمیلی و غیرقانونی درمان، به بلایی بدتر از خود بیماری تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیر اجرایی خانه  کارگر شهر ری با انتقاد از وضعیت درمان سازمان تامین اجتماعی و مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان، از تشدید فشار بر  معیشت کارگران بازنشسته به واسطه هزینه‌های آزاد درمان خبر داد.

محمدعلی ترکاشوند (دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری) با انتقاد از افزایش شدید هزینه‌های درمان، اعلام کرد: هزینه‌های درمان شاغلان و بازنشستگان کارگری در ماه‌های اخیر به حدی بالا رفته که برای بسیاری از بازنشستگان و کارگران، هزینه‌های تحمیلی و غیرقانونی درمان، به بلایی بدتر از خود بیماری تبدیل شده است. توان پرداخت این هزینه‌های سنگین نیست. 

وی در ادامه به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان و طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: طرح الزام، یکی از تکالیف اصلی قانونی سازمان تأمین اجتماعی است  اما متأسفانه سال‌هاست به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. در صورت اجرای درست این طرح، بسیاری از مشکلات درمانی و هزینه‌های سنگین بازنشستگان کاهش می‌یابد.

ترکاشوند در ادامه تأکید کرد: مسئولین کارگری و کانون‌های بازنشستگان کشور  باید از مدیران تامین اجتماعی بخواهند که پیگیر اجرای کامل قانون و بهبود پوشش بیمه‌ای بازنشستگان شوند. ما نیز از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار می‌خواهیم تا در این راستا هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را به اجرا درآوردند؛ قانون اجرا شود، نیازی به بیمه تکمیلی نیست. 

 

