خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ یک کارگر جوان در معدن زغال سنگ «پابدانا جنوبی»

مرگ یک کارگر جوان در معدن زغال سنگ «پابدانا جنوبی»
کد خبر : 1718554
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارگر شاغل در معدن زغال سنگ «پابدانا جنوبی» کرمان حین انجام کار به دلایل نامعلومی جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر معدن زغال سنگ «پابدانا جنوبی» از شرکت معادن زغال‌‌سنگ کرمان به دلایلی که هنوز اعلام نشده، در محل کار جان خود را از دست داد. 

بر اساس گفته‌های یکی از کارگران؛ این حادثه بعدازظهر روز شنبه (یکم آذر ماه) در کارگاه ۳۲۵ افق پنج معدن زغال‌سنگ پابدانای جنوبی کوهبنان برای یک کارگر جوان رخ داده است. 

او گفت: خانواده کارگر فوت شده در این حادثه، علاوه از دست دادن عزیزشان، با چالش‌های اقتصادی نیز روبرو خواهند شد. کارفرما و نهادهای مرتبط و همچنین اداره کار و تأمین اجتماعی، باید به سرعت وارد عمل شده و حمایت‌های لازم را ارائه دهند. پرداخت به موقع مستمری و غرامت می‌تواند تا حدی از بار اقتصادی خانواده بکاهد. 

او گفت: هرچند مسئولان و کارشناسان وعده پیگیری علت مرگ این کارگر معدن را داده‌اند اما با توجه به سوابق گذشته، ما کارگران معادن به این پیگیری‌ها امیدی نداریم. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات