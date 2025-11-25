مرگ یک کارگر جوان در معدن زغال سنگ «پابدانا جنوبی»

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر معدن زغال سنگ «پابدانا جنوبی» از شرکت معادن زغال‌‌سنگ کرمان به دلایلی که هنوز اعلام نشده، در محل کار جان خود را از دست داد.

بر اساس گفته‌های یکی از کارگران؛ این حادثه بعدازظهر روز شنبه (یکم آذر ماه) در کارگاه ۳۲۵ افق پنج معدن زغال‌سنگ پابدانای جنوبی کوهبنان برای یک کارگر جوان رخ داده است.

او گفت: خانواده کارگر فوت شده در این حادثه، علاوه از دست دادن عزیزشان، با چالش‌های اقتصادی نیز روبرو خواهند شد. کارفرما و نهادهای مرتبط و همچنین اداره کار و تأمین اجتماعی، باید به سرعت وارد عمل شده و حمایت‌های لازم را ارائه دهند. پرداخت به موقع مستمری و غرامت می‌تواند تا حدی از بار اقتصادی خانواده بکاهد.

او گفت: هرچند مسئولان و کارشناسان وعده پیگیری علت مرگ این کارگر معدن را داده‌اند اما با توجه به سوابق گذشته، ما کارگران معادن به این پیگیری‌ها امیدی نداریم.

