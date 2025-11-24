موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی اعلام کرد:
فراخوان مقاله «چالشهای اشتغال پلتفرمی در ایران»
موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی در حوزه چالشهای بیمه و روابط کار مشاغل پلتفرمی فراخوان ارسال مقالات صادر کرد.
بهگزارش ایلنا، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مقاله «چالشهای اشتغال پلتفرمی در ایران» را فراخوان کرد.
در این فراخوان آمده است: در سالهای اخیر گسترش کسبوکارهای پلتفرمی در ایران، الگوهای اشتغال، روابط کاری و سازوکارهای حمایت اجتماعی را دگرگون کرده است. این تغییرات، پرسشهای تازهای درباره ثبات شغلی، عدالت در کار، حقوق نیروی کار، و نقش نهادهای سیاستگذار ایجاد کرده است.
با هدف گردآوری پژوهشهای علمی و تحلیلی در این حوزه، از پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت میشود مقالات خود را برای بررسی و انتشار ارسال کنند.
گفتنی است، از مقالات منتخب حمایت مالی نیز صورت خواهد گرفت.
محورهای فراخوان:
مقالات میتوانند به یکی از محورهای زیر یا موضوعات مرتبط بپردازند:
– بیمههای اجتماعی و پوشش حمایتی در اشتغال پلتفرمی
– قراردادها، مناسبات کاری و الگوهای بیثباتکاری
– عدالت کار و عدالت شغلی در ساختارهای پلتفرمی
– قوانین کار، حدود شمول و خلأهای حقوقی
– الگوریتمها، ارزیابی عملکرد و پیامدهای آن برای نیروی کار
– نابرابریهای درآمدی و زمانی در پلتفرمها
– جنسیت، طبقه و تفاوتهای اجتماعی در تجربهی کار پلتفرمی
– امنیت شغلی، سلامت حرفهای و ریسکهای محیط کار دیجیتال
– نقش دولت، سیاستهای تنظیمگری و مدلهای حکمرانی پلتفرمها
– مقایسه تطبیقی تجربه ایران با سایر کشورها
(ارسال مقالات مرتبط خارج از فهرست فوق نیز بلامانع است.)
شرایط ارسال:
– حجم مقاله: بین 5000 تا 8000 کلمه
– ساختار مقاله باید شامل چکیده، مقدمه، مرور ادبیات، روش، یافتهها، بحث و نتیجهگیری باشد.
– مقالات باید اصیل و منتشرنشده باشند.
– چکیده مقاله (حداکثر 300 کلمه) باید تا پایان آذرماه ارسال شود.
– ارسال متن کامل مقاله پس از پذیرش چکیده، طبق زمانبندی اعلامشده انجام خواهد شد.
نحوه ارسال:
چکیده و مشخصات نویسنده/نویسندگان (نام، وابستگی سازمانی، ایمیل و شماره تماس) را به نشانی الکترونیک taminj.ssor@gmail.com ارسال کنید.