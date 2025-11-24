خبرگزاری کار ایران
موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی اعلام کرد:

فراخوان مقاله «چالش‌های اشتغال پلتفرمی در ایران»

فراخوان مقاله «چالش‌های اشتغال پلتفرمی در ایران»
موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی در حوزه چالش‌های بیمه و روابط کار مشاغل پلتفرمی فراخوان ارسال مقالات صادر کرد.

به‌گزارش ایلنا، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مقاله «چالش‌های اشتغال پلتفرمی در ایران» را فراخوان کرد.

در این فراخوان آمده است: در سال‌های اخیر گسترش کسب‌وکارهای پلتفرمی در ایران، الگوهای اشتغال، روابط کاری و سازوکارهای حمایت اجتماعی را دگرگون کرده است. این تغییرات، پرسش‌های تازه‌ای درباره ثبات شغلی، عدالت در کار، حقوق نیروی کار، و نقش نهادهای سیاست‌گذار ایجاد کرده است.

با هدف گردآوری پژوهش‌های علمی و تحلیلی در این حوزه، از پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقالات خود را برای بررسی و انتشار ارسال کنند.

گفتنی است، از مقالات منتخب حمایت مالی نیز صورت خواهد گرفت.

محورهای فراخوان:

 

مقالات می‌توانند به یکی از محورهای زیر یا موضوعات مرتبط بپردازند:

– بیمه‌های اجتماعی و پوشش حمایتی در اشتغال پلتفرمی

– قراردادها، مناسبات کاری و الگوهای بی‌ثبات‌کاری

– عدالت کار و عدالت شغلی در ساختارهای پلتفرمی

– قوانین کار، حدود شمول و خلأهای حقوقی

– الگوریتم‌ها، ارزیابی عملکرد و پیامدهای آن برای نیروی کار

– نابرابری‌های درآمدی و زمانی در پلتفرم‌ها

– جنسیت، طبقه و تفاوت‌های اجتماعی در تجربه‌ی کار پلتفرمی

– امنیت شغلی، سلامت حرفه‌ای و ریسک‌های محیط کار دیجیتال

– نقش دولت، سیاست‌های تنظیم‌گری و مدل‌های حکمرانی پلتفرم‌ها

– مقایسه تطبیقی تجربه ایران با سایر کشورها

(ارسال مقالات مرتبط خارج از فهرست فوق نیز بلامانع است.)

 

شرایط ارسال:

– حجم مقاله: بین 5000 تا 8000 کلمه

– ساختار مقاله باید شامل چکیده، مقدمه، مرور ادبیات، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.

– مقالات باید اصیل و منتشرنشده باشند.

– چکیده مقاله (حداکثر 300 کلمه) باید تا پایان آذرماه ارسال شود.

– ارسال متن کامل مقاله پس از پذیرش چکیده، طبق زمان‌بندی اعلام‌شده انجام خواهد شد.

 

نحوه ارسال:

چکیده و مشخصات نویسنده/نویسندگان (نام، وابستگی سازمانی، ایمیل و شماره تماس) را به نشانی الکترونیک taminj.ssor@gmail.com ارسال کنید.

