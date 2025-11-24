واکنش مجلس به قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه پژمان فر آمده است: «نظربه گزارش واصله از تاریخ ۱٤۰٤/۰۸/۳۰بیمه تکمیل درمان کارگران بازنشسته به اتمام رسیده و علیرغم جلسات فشرده و طولانی اعضای کانون عالی و شرکت آتیه سازان حافظ با آن ،سازمان به نتیجه مطلوب نرسیده است.

علی ایحال با عنایت به اینکه از ابتدای آذرماه سالجاری بازنشستگان تامین اجتماعی فاقد بیمه تکمیل درمان هستند و با توجه به اینکه این موضوع موجب بروز مشکلات جدی در امر درمان مشمولان که به دلیل کهولت سن بعضاً نیاز فوری به درمان بیماریهایی از قبیل سرطان دیابت و بیماریهای قلبی دارند و از طرفی افزایش شدید تعرفه های پزشکی درمان بدون بهره مندی از بیمه مکمل را تقریباً غیر ممکن نموده است، لذا نسبت به انعقاد فوری قرارداد جدید اقدام موثر صورت گیرد تا جامعه هدف از نگرانی خارج و از تبعات اجتماعی احتمالی موضوع جلوگیری شود».

