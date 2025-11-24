خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نارضایتی کارگران ایستگاه تقویت فشار گاز «وراوی» از نتایج آزمون استخدامی/ جذب نشدیم!

نارضایتی کارگران ایستگاه تقویت فشار گاز «وراوی» از نتایج آزمون استخدامی/ جذب نشدیم!
کد خبر : 1718060
لینک کوتاه کپی شد.

شماری از کارگران ایستگاه تقویت فشار «وراوی» واقع در شهرستان مهر استان فارس که در آزمون استخدامی شرکت نفت و گاز پذیرفته نشده‌اند به نتیجه آزمون معترض بوده و خواهان رسیدگی ویژه در روند جذب خود هستند.

کارگران ایستگاه تقویت فشارگاز وراوی به ایلنا گفتند: حدودا ۶۰ کارگر شاغل در ایستگاه تقویت فشار گاز وراوی واقع در شهرستان مهر در استان فارس هستیم که بعد از پذیرفته نشدن در آزمون شرکت نفت و گاز وضعیت شغلی ۵۲ نفرمان مشخص نیست و بلاتکلیف شده ایم. 

کارگران در ادامه گفتند: ایستگاه تقویت فشار گاز وراوی،  چند سالی است فعالیت خود را آغاز کرده و حدود ۶۰ کارگر شاغل دارد که همگی در آزمون استخدام مهر ماه شرکت نفت گاز شرکت کرده و فقط هشت نفرمان پذیرفته شده و مابقی شرایط نامشخصی دارند.

این کارگران که عملکرد خود را معتبرترین سند توانایی و تخصص‌شان می‌دانند و در ادامه مطالبات خود گفتند: کارگرانی که ایستگاه را در سخت‌ترین شرایط سرپا نگه داشته‌اند و حتی در شرایط دشوار، جان خود را برای حفظ چرخه تولید به خطر انداخته‌اند، چرا نباید در فرآیند جذب از اولویت قطعی برخوردار باشند و تجربه میدانی آنان بر آزمون رسمی ارجحیت داشته باشد. 

از قرار معلوم بدنبال اعتراض چند روزه کارگران ایستگاه تقویت فشار گاز وراوی، شورای تأمین شهرستان مهر تشکیل جلسه داده ودر این جلسه، مقرر شده ۲۰ امتیاز ویژه به نمره این کارگران در برگه آزمون استخدامی اضافه شود تا امکان ورود آن‌ها به مرحله مصاحبه افزایش یابد. همچنین برای تعداد محدودی از افرادی که شانس استخدام را از دست می‌دهند، شرایط اشتغال در سایر پروژه‌ها فراهم شود.  با این حال، این امتیازات نتوانسته کارگران را کاملاً راضی کند و کارگران همچنان خواهان رسیدگی ویژه و بازنگری در روند جذب هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب