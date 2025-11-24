نارضایتی کارگران ایستگاه تقویت فشار گاز «وراوی» از نتایج آزمون استخدامی/ جذب نشدیم!

کارگران ایستگاه تقویت فشارگاز وراوی به ایلنا گفتند: حدودا ۶۰ کارگر شاغل در ایستگاه تقویت فشار گاز وراوی واقع در شهرستان مهر در استان فارس هستیم که بعد از پذیرفته نشدن در آزمون شرکت نفت و گاز وضعیت شغلی ۵۲ نفرمان مشخص نیست و بلاتکلیف شده ایم.

کارگران در ادامه گفتند: ایستگاه تقویت فشار گاز وراوی، چند سالی است فعالیت خود را آغاز کرده و حدود ۶۰ کارگر شاغل دارد که همگی در آزمون استخدام مهر ماه شرکت نفت گاز شرکت کرده و فقط هشت نفرمان پذیرفته شده و مابقی شرایط نامشخصی دارند.

این کارگران که عملکرد خود را معتبرترین سند توانایی و تخصص‌شان می‌دانند و در ادامه مطالبات خود گفتند: کارگرانی که ایستگاه را در سخت‌ترین شرایط سرپا نگه داشته‌اند و حتی در شرایط دشوار، جان خود را برای حفظ چرخه تولید به خطر انداخته‌اند، چرا نباید در فرآیند جذب از اولویت قطعی برخوردار باشند و تجربه میدانی آنان بر آزمون رسمی ارجحیت داشته باشد.

از قرار معلوم بدنبال اعتراض چند روزه کارگران ایستگاه تقویت فشار گاز وراوی، شورای تأمین شهرستان مهر تشکیل جلسه داده ودر این جلسه، مقرر شده ۲۰ امتیاز ویژه به نمره این کارگران در برگه آزمون استخدامی اضافه شود تا امکان ورود آن‌ها به مرحله مصاحبه افزایش یابد. همچنین برای تعداد محدودی از افرادی که شانس استخدام را از دست می‌دهند، شرایط اشتغال در سایر پروژه‌ها فراهم شود. با این حال، این امتیازات نتوانسته کارگران را کاملاً راضی کند و کارگران همچنان خواهان رسیدگی ویژه و بازنگری در روند جذب هستند.

