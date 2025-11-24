محدودیت حق اعتصاب/ سندیکاهای هند فراخوان اعتراض سراسری دادند

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از منابع خبری هند، اعتراضات گسترده‌ای در جامعه کارگری هند علیه اجرای چهار «کد جدید کارگری» که جایگزین ۴۴ قانون قدیمی‌تر کارگری این کشور شده، شکل گرفته است. این قوانین از هفته جاری اجرایی شده و مخالفت شدید سندیکاهای اصلی کارگری را در پی داشته است.

ده اتحادیه مرکزی کارگری هند، از جمله سازمان‌های بزرگ (AITUC) و (CITU)، در بیانیه مشترکی اعلام کردند که کدهای جدید نه تنها حقوق کارگران را حفظ نمی‌کند، بلکه امنیت شغلی، دستمزدها و شرایط سازماندهی اتحادیه‌ها را به نفع کارفرمایان تضعیف می‌کند.

ادامه تهدید امنیت شغلی:

اتحادیه‌ها تأکید کردند که این قوانین جدید، حق اعتصاب کارگران را محدود کرده، امکان تعدیل نیرو و اخراج آسان‌تر را برای صنایع فراهم می‌کند و حمایت‌های اجتماعی کارگران غیررسمی را کاهش می‌دهد. آن‌ها مدعی هستند که دولت تحت پوشش «ساده‌سازی قوانین»، عملاً در حال «تخریب دستاوردهای صدساله جنبش کارگری» است.

طبق بیانیه صادر شده در تاریخ ۲۳ نوامبر، رهبران کارگری از تمامی کارگران، کشاورزان و فعالان مدنی خواسته‌اند که برای لغو کامل این چهار کد، در اعتراضات گسترده‌ای که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، شرکت کنند. این اتحادیه‌ها پیش‌بینی می‌کنند که این اعتراضات به یک حرکت ملی تبدیل شود و فشار بر دولت برای عقب‌نشینی از قوانین را افزایش دهد.

