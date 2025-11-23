به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، «علی بابایی‌کارنامی» در نشست تخصصی و هم‌اندیشی تعاونگران استان مازندران اظهار کرد: بخش تعاون صرفاً شامل تعاونگران نیست و مجموعه‌ای از نهادها، از جمله وزارت تعاون، اتاق تعاون، اتحادیه‌های تعاون، صندوق ضمانت تعاون و بانک توسعه تعاون ساختار این بخش را شکل می‌دهند و هماهنگی و همکاری میان این نهادها کلید توسعه پایدار بخش تعاون است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اقتصاد تعاونی در تحقق عدالت اجتماعی گفت: سیاست عدالت اجتماعی ما را به سمت اقتصاد تعاونی سوق می‌دهد.

بابایی‌کارنامی بیان کرد: برخی با بی‌توجهی به بخش تعاون، باعث می‌شوند این بخش فاقد پشتوانه کافی باشد، در حالی که مسیر عدالت بدون تقویت اقتصاد تعاونی امکان‌پذیر نیست چرا که طرفدار اقتصادی هستم که به سوی عدالت حرکت کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای میدری با نگاه عدالت محور واقعاً پای کار تعاونی‌هاست و عملکرد وزارت تعاون نمونه‌ای از تعهد به توسعه بخش تعاون است.

انتهای پیام/