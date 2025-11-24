خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابهام وضعیت درخت‌های دور شهر؛

کارگران «کمربند سبز اهواز» بیکار می‌شوند؟

کارگران «کمربند سبز اهواز» بیکار می‌شوند؟
کد خبر : 1717955
لینک کوتاه کپی شد.

منابع کارگری در شهرداری اهواز از تهدید امنیت شغلی حدود ۴۰ کارگر فضای سبز شاغل اراضی پروژه «کمربند سبز» منطقه دو شهرداری اهواز خبر می‌دهند.

جمعی از کارگران پروژه کمربند سبز اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: از حدود یک ماه پیش با استناد به اسناد در خصوص مالکیت اراضی کمربند سبز اهواز، از ادامه فعالیت ۴۰ کارگر فضای سبز شاغل در پروژه کمر بندسبز اهواز جلوگیری شده  وآن‌ها نگران امنیت شغلی خود هستند.

براساس سخنان این کارگران، پروژه «کمربند سبز» از سال‌ها پیش با هدف بیابان‌زدایی و مقابله با ریزگردها در هزار و ۲۰۰ متر از اراضی شهر اهواز ایجاد شده است. بخشی از درختان منطقه کمربند سبز بعد از گذشت حدود ۱۲سال به اندازه‌ای  بزرگ شده‌اند که نیاز به نگهداری و مراقبت کمتر و بخش دیگری از نهال‌های جوان تازه کاشته شده‌،  نیاز به مراقبت بیشتری دارند. به همین دلیل جلوگیری از فعالیت کارگرانی که کار شبانه روزی دارند، علاوه بر تهدید امنیت شغلی آن‌ها، به مرور باعث از بین رفتن فضای سبز و خشک شدن بیش از ۲۰۰ هزار اصله درخت کاشته شده در این منطقه خواهد شد. 

همچنین گفته می‌شود که از حدود یک ماه پیش تاکنون، کارگران پروژه کمربند سبز اهواز بلاتکلیف بوده وعلیرغم حضور فیزیکی در محدوده محل کار خود اجازه انجام هیچ کاری را ندارند. 

کارگران معتقدند؛ مالکیت اراضی کمربند سبز اهواز به هر ارگان یا نهادی تعلق داشته باشد به هرحال این درختان نیاز به رسیدگی و مراقبت دارند و کارگران نباید در دعوای حقوقی دخالت داده شوند. 

این کارگران ادامه دادند: باتوجه به اینکه حدود ۱۲ سال از ساخت پروژه کمربند سبز اهواز می‌گذرد و ما کارگران برای آبادانی این طبیعت سبز از جان مایه گذاشته‌ایم، نباید اجازه دهند بیکار شویم و آینده خود را از دست بدهیم. 

کارگران گفتند: با وجود تغییر شهردار و وعده‌های برخی مسئولان، همچنان بلاتکلیفی کارگران ادامه دارد و مقامات مسئول در شهرداری و شورای شهر پاسخگوی کارگران نیستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب