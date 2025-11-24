جمعی از کارگران پروژه کمربند سبز اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: از حدود یک ماه پیش با استناد به اسناد در خصوص مالکیت اراضی کمربند سبز اهواز، از ادامه فعالیت ۴۰ کارگر فضای سبز شاغل در پروژه کمر بندسبز اهواز جلوگیری شده وآن‌ها نگران امنیت شغلی خود هستند.

براساس سخنان این کارگران، پروژه «کمربند سبز» از سال‌ها پیش با هدف بیابان‌زدایی و مقابله با ریزگردها در هزار و ۲۰۰ متر از اراضی شهر اهواز ایجاد شده است. بخشی از درختان منطقه کمربند سبز بعد از گذشت حدود ۱۲سال به اندازه‌ای بزرگ شده‌اند که نیاز به نگهداری و مراقبت کمتر و بخش دیگری از نهال‌های جوان تازه کاشته شده‌، نیاز به مراقبت بیشتری دارند. به همین دلیل جلوگیری از فعالیت کارگرانی که کار شبانه روزی دارند، علاوه بر تهدید امنیت شغلی آن‌ها، به مرور باعث از بین رفتن فضای سبز و خشک شدن بیش از ۲۰۰ هزار اصله درخت کاشته شده در این منطقه خواهد شد.

همچنین گفته می‌شود که از حدود یک ماه پیش تاکنون، کارگران پروژه کمربند سبز اهواز بلاتکلیف بوده وعلیرغم حضور فیزیکی در محدوده محل کار خود اجازه انجام هیچ کاری را ندارند.

کارگران معتقدند؛ مالکیت اراضی کمربند سبز اهواز به هر ارگان یا نهادی تعلق داشته باشد به هرحال این درختان نیاز به رسیدگی و مراقبت دارند و کارگران نباید در دعوای حقوقی دخالت داده شوند.

این کارگران ادامه دادند: باتوجه به اینکه حدود ۱۲ سال از ساخت پروژه کمربند سبز اهواز می‌گذرد و ما کارگران برای آبادانی این طبیعت سبز از جان مایه گذاشته‌ایم، نباید اجازه دهند بیکار شویم و آینده خود را از دست بدهیم.

کارگران گفتند: با وجود تغییر شهردار و وعده‌های برخی مسئولان، همچنان بلاتکلیفی کارگران ادامه دارد و مقامات مسئول در شهرداری و شورای شهر پاسخگوی کارگران نیستند.

انتهای پیام/