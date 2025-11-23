سقوط سهم بخش کشاورزی از تولید؛ از ۲۴ درصد به ۷ درصد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس، «سید مالک حسینی»، که به صورت ویدئوکنفرانس در آیین راه اندازی خانه‌های مهارت روستایی و شهری در استان فارس که به صورت نمادین در روستای شوریجه شهرستان سروستان برگزار شد، بر لزوم «نهضت بازگشت» جمعیت از کلانشهرها به شهرهای کوچک و روستاها تاکید کرد.

حسینی در این جلسه که با حضور استاندار فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس، فرماندار سروستان و جمعی از مسئولان و مدیران استان فارس برگزار شد، با بیان اینکه «عدم تناسب تراکم‌های جمعیتی در کلانشهرها» موضوعی جدی است، اظهارکرد: راهی جز توازن در توزیع مناسب جمعیتی پیش روی ما نمی‌گذارد، این توازن جمعیتی نیاز به یک نهضت بازگشت دارد؛ بازگشت از کلانشهرها به شهرهای متوسط و از شهرهای متوسط به کوچک و بازگشت به روستا.

بازگشت به آغوش روستا؛ میل رو به رشد در جامعه

وی با اشاره به شواهد عینی این میل به بازگشت، خاطرنشان کرد: بسیاری از روستاها آخر هفته‌های شلوغی دارند. کسانی که روزی به امید زندگی بهتر مهاجرت کردند، برای یافتن آرامش ازدست‌رفته، به خانه دوم خود در روستا بازمی‌گردند. این پیام روشنی دارد که میل به بازگشت به روستا هنوز در نگاه جمعیتی ما غلبه دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر نتایج مثبت این نهضت گفت: اگر برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهیم، بسیاری از بحران‌های زیست محیطی و آب و… که با آن مواجهیم، از بین می‌رود.

از ۲۴ درصد به ۷ درصد؛ چالش کاهش سهم کشاورزی از اقتصاد ملی

حسینی با هشدار درباره کاهش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از ۲۴ درصد در دهه ۳۰ به مرور کاهش یافته و امروز این عدد به هفت درصد رسیده است، این آمار به وضوح نشان می‌دهد که تمرکزها و جابجایی جمعیتی چگونه با اقتصاد گره خورده است.

وی افزود: ما باید با تقویت اقتصاد روستا، ایجاد امکانات و دسترسی‌ها، دو هدف را دنبال کنیم. اول، ماندگاری جمعیت جوان موجود در روستا و دوم، تسهیل بازگشت آنانی که اگر در روستا باشند، مفیدتر خواهند بود تا اینکه در شهرها به شغل‌های کاذبی روی آورند که به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند.

روستا، بستر هنر و مهارت بی‌مرز

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد شعار (شهرنشینی مهارت می‌آورد) تاکید کرد: موضوع مهارت، جدایی بین روستا و شهر نمی‌شناسد، به عنوان یک روستازاده معتقدم علاقه‌مندی، استعداد تحول و یادگیری در محیط روستا بسیار بالاست.

وی با اشاره به فرصت‌های بی‌نظیر عصر فناوری گفت: امروز با وجود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، یک جوان، یک هنرمند یا یک صنعتگر اگر در روستا بنشیند، سقف فعالیت‌اش تنها محدود به روستا نیست؛ او می‌تواند محصولات و هنر خود را در سطحی بین‌المللی و جهانی عرضه کند.

