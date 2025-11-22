خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد؛

پرداخت همزمان وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی و وام «حَمپاد» برای بازنشستگان کشوری مشمول

پرداخت همزمان وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی و وام «حَمپاد» برای بازنشستگان کشوری مشمول
کد خبر : 1717758
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، از واریز همزمان وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی و وام «حَمپاد» برای مشمولان این دوره خبر داد و تأکید کرد که پرداخت منظم و بدون توقف این تسهیلات در دستور کار صندوق قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین ازوجی، اعلام کرد: «در ادامه برنامه‌های حمایتی صندوق و با هدف کمک به معیشت بازنشستگان، مرحله جدید وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی به حساب ۳۳هزار نفر از مشمولان واریز شد.»

او با اشاره به اجرای همزمان طرح‌های تسهیلاتی افزود: «علاوه بر وام ضروری، پرداخت وام حَمپاد نیز برای ۲۵۷ نفر از واجدان شرایط در مقطع کارشناسی ارشد (۱۴۸ نفر به مبلغ ۱۰ میلیون تومان) و دکترا (۱۰۹ نفر به مبلغ ۱۵ میلیون تومان) انجام گرفت.»

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، با تأکید بر اهمیت استمرار این روند، گفت: «زمان‌بندی دقیق پرداخت‌ها از اولویت‌های اصلی ماست و تلاش می‌کنیم تسهیلات صندوق با سرعت، دقت و عدالت بیشتری به دست بازنشستگان برسد.»

ازوجی با اشاره به درخواست‌های مکرر بازنشستگان برای افزایش دامنه خدمات رفاهی نیز گفت: «صندوق بازنشستگی کشوری در تلاش است تنوع خدمات، تسهیلات و برنامه‌های رفاهی را با مشارکت شرکت‌های تابعه و ظرفیت‌های اقتصادی موجود گسترش دهد تا بازنشستگان بتوانند از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب