طرح دولت برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی

میدری در گفت‌وگو با خبرنگاران، هدف اصلی این بازدید را پیگیری مأموریت دولت در احیای واحدهای صنعتی و صیانت از اشتغال موجود عنوان کرد و گفت:

«دولت چهاردهم ماهانه وضعیت واحدهایی را که در تابستان ۱۴۰۴ دچار افت نیروی کار شده‌اند بررسی می‌کند. کاهش نیروی انسانی در بسیاری از این واحدها ناشی از مشکلات ارزی، کمبود سرمایه در گردش و آسیب‌های پیش‌بینی‌نشده تولید است.»

او توضیح داد که رئیس‌جمهور کمیته‌ای چهار نفره از اعضای دولت را برای شناسایی و رفع موانع تولید تشکیل داده و بازدیدهای میدانی در استان‌ها ادامه دارد.

میدری افزود: «در یکی از واحدهای مورد بازدید، به دلیل مشکلات در تامین مواد اولیه و به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و پرداخت بیمه، کارخانه ناچار به تعدیل نیرو شده است. دولت با اولویت‌دهی به تخصیص ارز و پیگیری از بانک مرکزی، این مشکل را برطرف خواهد کرد.»

وزیر تعاون همچنین از پیگیری مشکل سرمایه در گردش سایر واحدهای صنعتی خبر داد و اظهار داشت که بانک رفاه و دیگر بانک‌های عامل همکاری لازم را خواهند داشت.