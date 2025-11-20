خبرگزاری کار ایران
میدری خبر داد:

طرح دولت برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی

کد خبر : 1716900
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید از چند واحد تولیدی استان البرز اعلام کرد دولت با تشکیل کارگروهی ویژه و بررسی میدانی، برای رفع مشکل سرمایه در گردش، بیمه و تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها اقدام فوری خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفر خود به استان البرز با همراهی استاندار و جمعی از مدیران استانی، از چند واحد صنعتی بازدید کرد که به علت فشارهای اقتصادی و حوادث اخیر با کاهش نیروی انسانی مواجه شده بودند.  

 میدری در گفت‌وگو با خبرنگاران، هدف اصلی این بازدید را پیگیری مأموریت دولت در احیای واحدهای صنعتی و صیانت از اشتغال موجود عنوان کرد و گفت:  

«دولت چهاردهم ماهانه وضعیت واحدهایی را که در تابستان ۱۴۰۴ دچار افت نیروی کار شده‌اند بررسی می‌کند. کاهش نیروی انسانی در بسیاری از این واحدها ناشی از مشکلات ارزی، کمبود سرمایه در گردش و آسیب‌های پیش‌بینی‌نشده تولید است.»  

 او توضیح داد که رئیس‌جمهور کمیته‌ای چهار نفره از اعضای دولت را برای شناسایی و رفع موانع تولید تشکیل داده و بازدیدهای میدانی در استان‌ها ادامه دارد.  

 میدری افزود: «در یکی از واحدهای مورد بازدید، به دلیل مشکلات در تامین مواد اولیه و به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و پرداخت بیمه، کارخانه ناچار به تعدیل نیرو شده است. دولت با اولویت‌دهی به تخصیص ارز و پیگیری از بانک مرکزی، این مشکل را برطرف خواهد کرد.»  

وزیر تعاون همچنین از پیگیری مشکل سرمایه در گردش سایر واحدهای صنعتی خبر داد و اظهار داشت که بانک رفاه و دیگر بانک‌های عامل همکاری لازم را خواهند داشت.  

 

