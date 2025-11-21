محکومیت رهبر ضد اسرائیلی یک اتحادیه کارگری به یک سال زندان

به گزارش ایلنا و به نقل از WFTU، کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در اطلاعیه‌ای از محکومیت دبیرکل بخش شمال فرانسه کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه به دلیل اعتراض به نسل کشی مردم غزه توسط ارتش اسرائیل خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: طی ماه گذشته، دادگاه تجدیدنظر فرانسه در جریان رسیدگی به پرونده ژان پل دلسکو (دبیرکل بخش شمال فرانسه کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه «CGT»)، او را به جرم سازماندهی اعتراضات و محکومیت اسرائیل در پرونده نسل کشی مردم غزه به یک سال زندان محکوم کرده است.

در سراسر اروپا تلاش‌ها برای محدود کردن آزادی بیان و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری، از طریق معادل دانستن اعتراض به اسرائیل با تروریسم به امری عادی و روزمره بدل شده است.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) در خط مقدم این بسیج‌ها قرار دارد و نسل‌کشی جاری را محکوم می‌کند و از فعالان اتحادیه‌های کارگری و کارگرانی که به دلیل ابراز همبستگی با فلسطینیان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، حمایت می‌کند.

دفتر اروپای فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) از همه سازمان‌های عضو دعوت می‌کند تا حمایت خود را از کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه و دبیرکل بخش شمال آن ابراز کنند.

