شهروندان خراسان رضوی: کارخانه سیمان سمنگان را راه‌اندازی کنید

تعدادی از اهالی و جوانان جویای کار شهرستان «مانه‌وسملقان» استان خراسان شمالی، خواستار تسریع در ساخت کارخانه سیمان سمنگان، رفع مشکلات و بازگشایی این پروژه عمرانی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از اهالی و جوانان جویای کار شهرستان «مانه‌وسملقان» استان خراسان شمالی، خواستار تسریع در حل مشکلات و رفع موانع راه‌اندازی پروژه سیمان سمنگان  ۲۰ سال بعد از کلنگ زنی شدند. 

یکی از اهالی شهرستان «مانه‌وسملقان» در تشریح مشکلات این واحد نیمه کاره گفت: کارخانه سیمان سمنگان که در استان خراسان شمالی واقع شده از ۲۰سال پیش در حال ساخت است و حدود ۳۵ تا ۴۰درصد ساخت آن پیشرفت فیزیکی داشته است. در حال حاضر اهالی منطقه و شمار زیادی از جوانان جویای کار در انتظار بازگشایی کارخانه  هستند. 

به گفته وی؛ مهم‌ترین مسئله‌ای که مسئولان مطرح کرده‌اند، نداشتن توجیه اقتصادی برای ادامه کار است و بارها موضوع تغییر کاربری آن مطرح شده اما سرمایه‌گذار فعلی کارخانه عقیده دارد تولید سیمان به‌صرفه است و باید احداث کارخانه به پایان برسد. 

وی با ابراز تاسف از بی‌توجهی مسئولان وقت برای راه‌اندازی این کارخانه، افزود: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که اخیرا دادستان عمومی و انقلاب بجنورد داشته‌اند، مهلت سه ماهه برای تعیین تکلیف طرح سیمان سمنگان تعیین شده و انتظار داریم در این مدت گام موثری برداشته شود. 

این کارگر با بیان اینکه این شرکت به عنوان یکی از مراکز مهم صنعتی استان شناخته شده است، گفت: باتوجه به شرایط بد اشتغال در شهرستان «مانه‌وسملقان» و اینکه شرکت سیمان سمنگان در صورت راه‌اندازی می‌تواند یکی از منابع درآمدی و اشتغال دست‌کم ۲۰۰ کارگر به‌صورت مستقیم باشد، از مسئولان درخواست داریم برای آغاز فعالیت این کارخانه، هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

 

