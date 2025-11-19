رونمایی از چند سامانه بانک رفاه با حضور وزیر کار +جزئیات
همزمان با نخستین روز از دومین همایش سراسری مدیران صف و ستاد بانک رفاه کارگران در سال 1404، طی مراسمی با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «اسماعیل للـهگانی» مدیرعامل بانک رفاه کارگران، از سامانه «تامین مالی زنجیره تولید(SCF)»، بازارگاه «رفاه کار» و پلتفرم خرید و فروش اعتباری «وایب» بانک رفاه رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در این آئین رونمایی با اشاره به حمایتهای بانک رفاه کارگران از تولید ملی و اشتغالزایی گفت: جامعه هدف این بانک، کارگران و بازنشستگان هستند که در سالهای اخیر خدمات بانک به این اقشار افزایش یافته و شایسته قدردانی است.
وی افزود: در حال حاضر به دنبال گسترش خدمات رفاهی در حوزههای مختلف کارگری و بازنشستگی هستیم و بانک رفاه کارگران میتواند در راستای تحقق این مهم همکاری و مشارکت اثربخشی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد.
میدری به رونمایی بانک رفاه کارگران از ابزارهای نوین تامین مالی اشاره و تاکید کرد: بدون شک ضرورت دارد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اقداماتی در راستای تامین مالی زنجیره ارزش توسعه یابد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که بنگاههای اقتصادی نیازمند منابع مالی هستند و از سویی تزریق این منابع منجر به افزایش نقدینگی و تورم در جامعه میشود، ابزارهای نوین مالی میتوانند ضمن کنترل تورم، منابع مالی واحدهای تولیدی را تامین کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استفاده از این ابزارها میتوانیم مشکلات بنگاههای اقتصادی را کاهش دهیم.
میدری گفت: با همکاری شبکه بانکی به ویژه بانک رفاه کارگران میتوانیم حرکت چرخهای تولید را شتاب بخشیم و خدمات مناسبی به کارگران و بازنشستگان ارائه دهیم.
«اسماعیل للهگانی» نیز در این آیین گفت: بانک رفاه کارگران در سالهای اخیر تلاش کرده از طریق طراحی و ارائه خدمات نوین تامین مالی، نوآوری در بانکداری دیجیتال و تقویت روابط پایدار میان تولیدکنندگان و تامینکنندگان به سهم خود در مسیر حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی گام بردارد. سامانههای SCF و رفاه کار و پلتفرم وایب نیز با همین هدف ارائه شدهاند.
وی به سامانه «تامین مالی زنجیره تولید» اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای توسعه روشهای تامین مالی زنجیرهای و بهمنظور تسریع و تسهیل فرآیند تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راهاندازی شده است و مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند از طریق مراجعه به این سامانه (scf. rb24. ir) نسبت به ثبت درخواست خود از جمله صدور اوراق گام، برات الکترونیک و… به صورت الکترونیک اقدام کنند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به پلتفرم خرید و فروش اعتباری «وایب» گفت: این خدمت از یک سو از طریق بسترسازی تجارت الکترونیک این امکان را به فروشندگان اینترنتی میدهد که محصولات و خدمات خود را به راحتی و با هزینه کم به مشتریان عرضه کنند و از سوی دیگر با ارائه راهکار پرداخت اعتباری، قدرت خرید مشتریان را افزایش داده تا کالای مورد نظر خود را به راحتی و به صورت اقساطی خریداری کنند.
وی افزود: این پلتفرم (https://vibe.ir) با اتکا به اعتبار مالی و معنوی خود و با هدف خلق تجربهای یکپارچه، هوشمند و بینظیر برای خرید آنلاین طراحی شده است. تجربه استفاده از یک موتور جستوجوی پیشرفته خرید که دارای دسترسی گسترده به فروشگاههای اینترنتی معتبر است و امکان مقایسه آسان و همزمان محصولات تعداد زیادی از فروشگاههای معتبر کشور و انتخاب بهترین گزینه خرید را برای کاربران به ارمغان میآورد.
للهگانی گفت: بانک رفاه کارگران آمادگی دارد از طریق توسعه همکاریهای متقابل با بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه محصولات نوین تامین مالی ویژه هر واحد تولیدی اقدام کند.